Δίκη για τις υποκλοπές: Η κατάθεση του πρώην αρχηγού της ΕΛΑΣ έφερε εντάσεις... - Real.gr

Κατέθεσε και δικηγόρος, εκπρόσωπος της εταιρεία που εμπλέκεται στην υπόθεση.

της Άννας Κανδύλη

Σκηνές έντασης και αιχμηρές ερωτήσεις από την έδρα καταγράφηκαν στη δίκη για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator. Σήμερα κατέθεσαν ως μάρτυρες ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο δικηγόρος Ηλίας Σπυρλιάδης, με τις απαντήσεις τους να προκαλούν επανειλημμένα αντιδράσεις από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του δικαστηρίου.

Ο κ. Τσουβάλας υποστήριξε ότι η Ελληνική Αστυνομία προχωρούσε σε συνεργασίες με εταιρείες όπως η Krikel χωρίς έλεγχο των φυσικών προσώπων που τις εκπροσωπούσαν, καθώς —όπως είπε— υπήρχαν «εγγυήσεις της πολιτικής ηγεσίας». Υποστήριξε ότι δεν είχε καμία συνεργασία με την ΕΥΠ και ότι γνώρισε την εταιρεία μέσω υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος επικοινωνιών TETRA το 2014.

Οι ισχυρισμοί του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προέδρου.«Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κανένα έγγραφο τότε!». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εισαγγελέας, ο οποίος έθεσε το ερώτημα αν η αστυνομία μπορούσε να αγνοήσει τον έλεγχο εταιρειών και προσώπων επειδή «ήταν εγκυρότερη η εγγύηση της πολιτικής ηγεσίας».

Ο κ. Τσουβάλας επέμεινε ότι δεν γνώριζε τους νόμιμους εκπροσώπους της Krikel και ότι οι επαφές του περιορίζονταν σε έναν τεχνικό σύμβουλο. Για τον κατηγορούμενο επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο, είπε ότι είναι ο μόνος που γνωρίζει αλλά δεν είχε οποιαδήποτε στενή σχέση. Η έδρα ωστόσο υπενθύμισε την παρουσία του σε κοινωνική εκδήλωση που σχετιζόταν με την οικογένεια Λαβράνου, ερώτηση που επανέφερε την ένταση στην αίθουσα.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο δικηγόρος Ηλίας Σπυρλιάδης, ο οποίος φέρεται να εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της Intellexa. Ο ίδιος παρουσίασε τον ρόλο του ως απολύτως τυπικό και χωρίς ουσιαστική συμμετοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με είχαν χρησιμοποιήσει ως κούριερ». Υποστήριξε ότι η εμπλοκή του περιοριζόταν στην παραλαβή εγγράφων και ότι δεν είχε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ή το αντικείμενο της εταιρείας. Όπως ανέφερε, «η συνεργασία σταμάτησε όταν διάβασα τα νέα στο διαδίκτυο», προσθέτοντας ότι απέστειλε εξώδικα για να διακόψει κάθε σχέση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ