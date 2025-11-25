Δίκη για τις υποκλοπές - Μηνιάτη: Είχα λάβει απειλητικό μήνυμα το οποίο έκανε λόγο για «συμβόλαιο θανάτου» και 19 σφαίρες - Real.gr

Κατέθεσαν η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού την περίοδο 2019–2020.

Με την κατάθεση της Πηνελόπης Μηνιάτη, πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και του Αλέξανδρου Διακόπουλου, πρώην σύμβουλου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού την περίοδο 2019–2020, συνεχίστηκε η δίκη για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator

Η κ. Μηνιάτη περιέγραψε αναλυτικά την πρώτη επαφή της με το κακόβουλο λογισμικό, δηλώνοντας ότι ενημερώθηκε τέλη Νοεμβρίου του 2022 από δημοσιογράφο ότι είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των παρακολουθούμενων. Όπως ανέφερε, κατά τον χρόνο αυτό είχε ήδη αποστρατευθεί από την ΕΛ.ΑΣ, τον Μάρτιο του 2022.

Η επίσημη ενημέρωση προήλθε το καλοκαίρι του 2023 από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ίδια σημείωσε ότι είχε λάβει δύο SMS το 2021, στο ένα εκ των οποίων επιβεβαιωνόταν ραντεβού για εμβολιασμό—με λεπτομέρειες που, όπως υπογράμμισε, «μόνο η υπηρεσία θα μπορούσε να γνωρίζει». Ανοίγοντας τους συνδέσμους, το κινητό της μολύνθηκε.

«Η πιθανότητα να ήταν τυχαίο είναι αστρονομική», τόνισε. Σύμφωνα με τα όσα είπε, στο πόρισμα Ζήση διαπίστωσε ότι 18 ημέρες πριν τη μόλυνση είχε ξεκινήσει νόμιμη παρακολούθηση της από την ΕΥΠ.

Η μάρτυρας αποκάλυψε επίσης ότι είχε λάβει απειλητικό μήνυμα στην υπηρεσία της, το οποίο έκανε λόγο για «συμβόλαιο θανάτου» και 19 σφαίρες. Ανέφερε ότι η υπόθεση συνδέεται χρονικά με τις έρευνες στις οποίες είχε τότε ενεργό ρόλο, διαχειριζόμενη ευαίσθητα εγκληματολογικά δεδομένα, όπως η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. «Δεν πιστεύω στο τυχαίο», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η παρακολούθησή της στόχευε σε πρόσβαση σε πρωτογενή στοιχεία ποινικών υποθέσεων.

Σε σχετική ερώτηση, επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των στόχων του Predator βρίσκονταν και υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, «ο αρχηγός και ένας υπουργός», όπως ανέφερε. Ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν είχε εμπλοκή με πρόσωπα που έχουν αναφερθεί στο σκάνδαλο, όπως οι Μπίτζιος, Ντίλιαν ή Χάμου.

Για την αποστρατεία της, άφησε υπόνοιες ότι μπορεί να συνδέεται με υποθέσεις που «ενόχλησαν κάποιους» ενώ πρόσθεσε ότι υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από διεθνή οργανισμό στη μέση της θητείας της χωρίς να λάβει εξηγήσεις.

Η κατάθεση του Αλέξανδρου Διακόπουλου

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού, Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο ίδιος υπογράμμισε εξαρχής ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το κακόβουλο λογισμικό Predator και ότι δεν έλαβε ποτέ σχετικά μηνύματα ή ενημέρωση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του δικαστηρίου, σημείωσε πως η συνεργασία του με την ΕΥΠ ήταν περιορισμένη και ότι δεν υπήρξε θεσμική ενημέρωση από την υπηρεσία προς το γραφείο του πρωθυπουργού για παράνομες παρακολουθήσεις. «Από την προσωπική μας σχέση, θεωρώ ότι δεν είχε καμία σχέση», σημείωσε, αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Διακόπουλος διατύπωσε την άποψη ότι υπήρχαν «στεγανά» μεταξύ υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στην παρακολούθηση διεθνών ζητημάτων και στη συμμετοχή του ως γραμματέας στο ΚΥΣΕΑ. Για την παραίτησή του τον Αύγουστο του 2020, ανέφερε ότι προήλθε μετά από δημόσιες δηλώσεις του για τις έρευνες του Ορούτς Ρέις, οι οποίες, όπως είπε, είχαν «επικοινωνιακό αντίκτυπο».