Δίκη για υποκλοπές: Κατέθεσε πρώην στέλεχος της ΕΥΠ - «Η παρακολούθηση συνδέεται με καταγγελία που είχα υποβάλει για σεξουαλική παρενόχληση» - Real.gr

Δίκη για υποκλοπές: Κατέθεσε πρώην στέλεχος της ΕΥΠ – «Η παρακολούθηση συνδέεται με καταγγελία που είχα υποβάλει για σεξουαλική παρενόχληση»

15:30, 14/11/2025
Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator.
της Άννας Κανδύλη

Στο εδώλιο κάθονται τέσσερα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις εταιρίες Intellexa και Κρικελ.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, κατέθεσε η Α. Ρ., πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ, η οποία είχε προσληφθεί το 2009 και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, μεταξύ άλλων στην αντικατασκοπεία, στο προξενείο Κωνσταντινούπολης και ως διοικητής στη Θράκη. Η μάρτυρας ανέφερε ότι παύθηκε αδικαιολόγητα από τη θέση της, κινήθηκε νομικά και δικαιώθηκε, αλλά τελικά μεταφέρθηκε σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο.
Όπως είπε, ενημερώθηκε το 2023 ότι ήταν θύμα του λογισμικού Predator. Η ίδια, είχε ήδη από το 2019-2020 υποψίες για παρακολούθηση, λόγω τεχνικών ενδείξεων και συμπεριφοράς του κινητού της. Τα μηνύματα που έλαβε περιείχαν συνδέσμους, τους οποίους όμως δεν άνοιξε ποτέ, γεγονός που, όπως είπε, οδήγησε στην αναβάθμιση της επίθεσης και στη χρήση του Signal για την αποστολή επόμενων μηνυμάτων.

Κατά τη μάρτυρα, η παρακολούθηση συνδέεται με καταγγελία που είχε υποβάλει για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ εκτίμησε ότι η επόμενη διοίκηση προσπάθησε να αξιολογήσει κατά πόσο είχε πρόθεση να καταγγείλει συγκάλυψη. Σχετικά με τη χρήση του Predator, ανέφερε ότι απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση για τη δημιουργία εξατομικευμένων μηνυμάτων και την «κοινωνική αρχιτεκτονική στόχων», ενώ τα λογισμικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα.
Η μάρτυρας ανέφερε ότι γνώριζε τον ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian, και ότι η εταιρεία είχε παρουσία σε διεθνή φόρα από το 2019. Τόνισε ότι τα μηνύματα συνέχισαν να φτάνουν στο νέο κινητό της ακόμη και μετά την αλλαγή του, λόγω της μη χρήσης των συνδέσμων.

Οι υποκλοπές στο ΣτΕ

Στο μεταξύ, σήμερα συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσίωτη, η προσφυγή του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη με την οποία ζητά να πληροφορηθεί τους λόγους άρσης του τηλεφωνικού του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, την περίοδο που το κινητό του ήταν μολυσμένο με το λογισμικό Predator.

Ο κ. Κουκάκης έχει ζητήσει την ακύρωση της πράξης του προέδρου της ΑΔΑΕ, η οποία τον ενημέρωσε πως ο φάκελός του δεν τέθηκε υπόψη της Αρχής, καθώς και της άρνησης της ΕΥΠ να τον αποστείλει.

Κατά τη διαδικασία σημειώθηκε ότι, παρότι δεν εντοπίστηκαν οι φυσικοί φάκελοι των αιτήσεων της ΕΥΠ για τις τρεις εισαγγελικές διατάξεις του 2020, στο ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχουν καταχωρήσεις που επιβεβαιώνουν την αποστολή τους.

Ο συνήγορος του δημοσιογράφου υποστήριξε ότι η ΑΔΑΕ όφειλε να εξασφαλίσει τα στοιχεία, ενώ η ΑΔΑΕ και η ΕΥΠ αντέτειναν πως αρμόδια για ενημέρωση είναι αποκλειστικά η ΕΥΠ και ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει εξουσιοδότηση να ελέγξει εισαγγελικές παραγγελίες.
Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

