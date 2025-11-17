Δίκη για υποκλοπές-Κουκάκης: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από την ΕΥΠ και μετά από το Predator» - Real.gr

Σε σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού των παράνομων παρακολουθήσεων προχώρησε στην κατάθεσή του ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ως μάρτυρας και μηνυτής στην υπόθεση.

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, που εντόπισε κοινούς στόχους σε ΕΥΠ και Predator, αποδεικνύει την ύπαρξη «ενιαίου κέντρου παρακολούθησης».

Ο κ.Κουκάκης υποστήριξε ότι η παρακολούθηση πολιτών και δημοσιογράφων οργανώθηκε μετά την υπαγωγή της ΕΥΠ στο πρωθυπουργικό γραφείο το 2019, κάνοντας λόγο για ενεργό ρόλο του τότε γενικού γραμματέα Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως είπε, ο κ.Δημητριάδης αναζήτησε «λογισμικό παρακολούθησης» μέσω ιδιωτών και ανθρώπων του χώρου της ασφάλειας.

Η αρχή

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, κομβικό ρόλο είχε το πλέγμα σχέσεων μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου μέσω της εταιρείας Krikel, συνεργασία που –όπως είπε– είχε ξεκινήσει ήδη από το 2014. «Το 2018 οι επαφές αυτές συνδέθηκαν με το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, που φάνηκε ενθουσιασμένο με τον όγκο δεδομένων στα οποία είχε πρόσβαση η ΕΛ.ΑΣ», ανέφερε.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκαν πρόσωπα «με διασυνδέσεις» στο σύστημα παρακολούθησης και συγκεκριμένα: ο Παναγιώτης Κοντολέων ως διοικητής της ΕΥΠ και η υποδιευθύντρια της υπηρεσίας, την οποία συνέδεσε με συνεργάτες του Λαβράνου. Όπως είπε, αυτοί οι κρίκοι «έστησαν το οικοδόμημα των παρακολουθήσεων».

«Με στοχοποίησαν»

Αναφερόμενος στη δική του υπόθεση, ο κ.Κουκάκης υποστήριξε ότι παρακολουθήθηκε εξαιτίας των ερευνών του για οικονομικά ζητήματα και συγκεκριμένα λόγω ρεπορτάζ του για το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο περιλάμβανε –όπως είπε– αναφορές σε παρατυπίες και πιθανά αδικήματα. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονταν, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ο Φέλιξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος. Η υπόθεση, είπε, εστάλη στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, από όπου εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τον μάρτυρα, η πρώτη του παρακολούθηση από την ΕΥΠ ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2020. Λίγες μέρες αργότερα, πηγή του τού έδειξε φωτογραφίες απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών του. Η παρακολούθηση σταμάτησε –κατά τον ίδιο– την ημέρα που κατέθεσε αίτημα ελέγχου στην ΑΔΑΕ.

Το Predator και οι επιμολύνσεις

Ο δημοσιογράφος κατέθεσε ότι από το καλοκαίρι του 2020 άρχισε να λαμβάνει σύνδεσμους παγίδευσης για το Predator. Το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, στο οποίο παρέδωσε τη συσκευή του τον Φεβρουάριο του 2022, επιβεβαίωσε –όπως είπε– την επιμόλυνση. «Βρέθηκε η υπογραφή του Predator στο κινητό μου», ανέφερε, σημειώνοντας πως το λογισμικό ενεργοποιείται μόνο όταν ο χρήστης πατήσει τον σύνδεσμο. Το εργαστήριο, σύμφωνα με τον ίδιο, εντόπισε τρία μηνύματα «προσβολής».

Τέσσερα επίπεδα στόχων

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, βάσει της δημοσιογραφικής του έρευνας υπήρχαν τέσσερις κατηγορίες παρακολουθούμενων: α) Πρόσωπα που ενδιέφεραν τους επιχειρηματίες Μπίτζιο και Λαβράνο, β) πρόσωπα που συνδέονταν με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, γ) εσωτερικές παρακολουθήσεις της ΕΥΠ και, δ) στόχοι που –όπως ισχυρίστηκε– καθορίζονταν από το Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τον μάρτυρα, η Intellexa «είχε γνώση του ποιοι ήταν οι στόχοι» και παρείχε τεχνική υποστήριξη μέχρι και την απομάκρυνση των servers.

Ο κ.Κουκάκης υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο όφελος για τον Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Intellexa, ήταν η δυνατότητα να δρα από ευρωπαϊκό έδαφος. Σε εκείνο το σημείο, ο Ντίλιαν –που ήταν παρών στο δικαστήριο– αντέδρασε, σχολιάζοντας ότι οι ισχυρισμοί του μάρτυρα «είναι σαν να διαβάζουμε Χάρι Πότερ».

Συνοψίζοντας, ο μάρτυρας σημείωσε πως «το Άγιο Δισκοπότηρο” της υπόθεσης αυτής ήταν οι συμφωνίες για τα αμυντικά προγράμματα».