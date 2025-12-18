Δίκη για υποκλοπές: Τη βίαιη προσαγωγή δύο μαρτύρων διέταξε το δικαστήριο – Τι κατέθεσε ο Τάσος Τέλλογλου - Real.gr

Τη βίαιη προσαγωγή δύο μαρτύρων που συνδέονται με τις εμπλεκόμενες εταιρείες και τους κατηγορούμενους διέταξε το δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση των υποκλοπών.

Οι δύο μάρτυρες, αν και είχαν κλητευθεί, δεν εμφανίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να τους επιβάλει ποινή λιπομαρτυρίας ύψους 500 ευρώ, καθώς και 200 ευρώ δικαστικά έξοδα στον καθένα, διατάσσοντας παράλληλα τη βίαιη προσαγωγή τους για τη συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου. Αντίθετα, ο Αιμίλιος Κοσμίδης, γνωστός ως «κρεοπώλης», η κάρτα του οποίου χρησιμοποιήθηκε για να πληρωθούν τα μηνύματα παγίδα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενημέρωσε πως θα καταθέσει αύριο.

Σήμερα κατέθεσε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στη δημοσιογραφική έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς και στη συνεργασία του με τον Θανάση Κουκάκη, θύμα των υποκλοπών. Περιέγραψε το πώς, από το 2020, άρχισε να ξεδιπλώνεται η δραστηριότητα της Intellexa και συνδεδεμένων εταιρειών στην Ελλάδα, με κομβικό ρόλο –όπως υποστήριξε– της κυπριακής εταιρείας Santinomo, συμφερόντων του κατηγορούμενου Φέλιξ Μπίτζιου.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2021 έλαβε, μέσω της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, υλικό της Meta, στο οποίο καταγράφονταν εκατοντάδες domain names συνδεδεμένα με συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό, εκ των οποίων τα 42 έφεραν κατάληξη «.gr». Όπως σημείωσε, ο αριθμός αυτός ήταν δυσανάλογα μεγάλος για την Ελλάδα και αποτέλεσε κομβικό στοιχείο για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Κατά την κατάθεσή του, ο Τάσος Τέλλογλου έκανε λόγο για εκτεταμένη χρήση του Predator ήδη από το 2020, υποστηρίζοντας ότι μόνο στην Ελλάδα υπήρχε συμμετοχή μετόχου στην Intellexa. «Για να κάνεις μια τέτοια δραστηριότητα απαιτείται πολιτική προστασία. Η Santinomo πωλούσε πολιτική προστασία», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις διασυνδέσεις προσώπων και εταιρειών με πολιτικά κέντρα εξουσίας.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στους στόχους των παρακολουθήσεων, επισημαίνοντας ότι συχνά τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού ενδιαφέροντος ήταν δυσδιάκριτα, ενώ μίλησε και για προσωπική του παρακολούθηση μετά τη δημοσίευση αποκαλυπτικών άρθρων. Όπως κατέθεσε, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τη χρήση του παράνομου λογισμικού, έκλεισε η δραστηριότητα της Intellexa στα Σκόπια και απολύθηκε το προσωπικό, ενώ ο ίδιος διαπίστωσε ότι βρισκόταν υπό φυσική παρακολούθηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι είχε πληροφορίες για καταβολή ποσού ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ μέσω σύμβασης που δεν κατονομάστηκε, ενώ μίλησε και για τρία «μέτρα προστασίας» που ελήφθησαν λίγο πριν αποκαλυφθεί η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας και του εισαγγελέα, εκτίμησε ότι η πολιτική ηγεσία ενημερωνόταν για τις απομαγνητοφωνήσεις, σημειώνοντας πως θα ήταν δύσκολο ο τότε γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, να μην είχε γνώση της υπόθεσης.