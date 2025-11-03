Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη - Real.gr

Με την κατάθεση της Μαρίας Σακαλή Ζώη, υπαλλήλου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συνεχίστηκε η δίκη για τις παρακολουθήσεις μέσω του παράνομου λογισμικού Predator.

Της Άννας Κανδύλη

Η μάρτυρας είχε λάβει «μολυσμένο» μήνυμα, ενώ υπηρετούσε στην ΕΥΠ ενώ στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2021 μετατάχθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. «με τροπολογία».

Όπως είπε, λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, είχε δημιουργηθεί νέα υποδιεύθυνση με υπογραφή του τότε γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς όμως να έχει πραγματικό αντικείμενο.

«Τυπικά υπήρχαν αρμοδιότητες, αλλά στην πράξη όχι. Ήμασταν περίπου 50 άτομα. Πιστεύω ότι συγκεντρωθήκαμε εκεί όσοι δεν ήμασταν αρεστοί στη διοίκηση», είπε η μάρτυρας.

Η κ. Σακαλή Ζώη εξήγησε ότι η ίδια και άλλοι συνάδελφοί της είχαν υποβάλει αναφορές για υπηρεσιακές παρατυπίες και στις 18 Νοεμβρίου 2021 κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος. «Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Νοεμβρίου, έλαβα ένα μήνυμα με σύνδεσμο YouTube. Το άνοιξα χωρίς υποψία. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι περιείχε κακόβουλο λογισμικό».

Στη συνέχεια η κ. Σακαλή ενημερώθηκε επισήμως πως το κινητό της είχε μολυνθεί από το Predator, ενώ το link που έλαβε ταυτιζόταν με αυτά που εντόπισε πανεπιστημιακή έρευνα για την υπόθεση. Όπως είπε, «το τηλέφωνό μου παγιδεύτηκε προκειμένου να ληφθούν αρχεία ή να παρακολουθηθούν συνομιλίες με τους δικηγόρους μου σχετικά με την αναφορά κατά της υπηρεσίας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισαγγελέα, σημείωσε πως ο αποστολέας του μηνύματος ήταν άγνωστος, αλλά «το 2021 δεν υπήρχε η ίδια ενημέρωση που υπάρχει σήμερα για τέτοιες απειλές». Υπογράμμισε επίσης ότι «στην υπηρεσία δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά κινητά, οπότε δεν υπήρχε θέμα αντιφατικότητας».

Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι θεωρεί απίθανο το Predator να πωλήθηκε σε ιδιώτη. «Αυτά τα συστήματα δουλεύουν μόνο με κράτη. Πιστεύω ότι η ΕΥΠ το αγόρασε και το απέκρυψε μέσα από κάποιο κονδύλι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στην Αγία Παρασκευή «ενδέχεται να μπορούσαν να υποστηρίξουν τέτοια τεχνολογία».