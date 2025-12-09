Δίκη για υποκλοπές: «Το κύριο πρόβλημα ήταν πως δεν είχαμε συνεργασία από την ΕΥΠ» – Τι κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος - Real.gr

Μια εικόνα σοβαρών θεσμικών κενών, συστηματικής άρνησης συνεργασίας από την ΕΥΠ και αδυναμιών που εμπόδισαν ολοκληρωμένους ελέγχους, περιέγραψε ο πρώην προέδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος καταθέτοντας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας όπου εκδικάζεται η υπόθεση των υποκλοπών.

Της Άννας Κανδύλη

Ο κ. Ράμμος τόνισε ότι η Αρχή είχε πρόσβαση μόνο στις διατάξεις άρσης απορρήτου και όχι στους φακέλους που περιείχαν τους λόγους παρακολούθησης, ε «Δεν είδαμε ποτέ τους φακέλους. Πηγαίναμε, τους ζητούσαμε, κι έπαιρναν πάντα αρνητική απάντηση».Οι έλεγχοι στην ΕΥΠ, όπως ανέφερε, γίνονταν πάντα παρουσία του διοικητή της υπηρεσίας, γεγονός που απέκλειε τον αιφνιδιασμό.

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ περιέγραψε τις δυσκολίες στους ελέγχους μετά τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Για τον κ.Κουκάκη, επιβεβαιώθηκε μόνο η ύπαρξη διάταξης άρσης απορρήτου, χωρίς πρόσβαση στο φάκελο. Αντίθετα, στην περίπτωση Ανδρουλάκη η ΑΔΑΕ διαπίστωσε επίσης διάταξη της ΕΥΠ παρά τις πιέσεις να μην προχωρήσει σε έλεγχο λόγω του Predator.

Αναφερόμενος στον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ, το κέντρο τεχνολογικής υποστήριξης της ΕΥΠ, μετά από δημοσιεύματα, ο κ.Ράμμος παραδέχτηκε ότιοι έλεγχοι έγιναν κατόπιν ειδοποίησης, ότι η Αρχή δεν γνώριζε την ύπαρξη δεύτερου κτιρίου και ότι ο εξοπλισμός που δεν ήταν συνδεδεμένος στο διαδίκτυο –αλλά επικοινωνούσε απευθείας με την ΕΥΠ– δεν ελέγχθηκε.

Ο κ. Ράμμος στάθηκε και στη γνωμοδότηση του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, που υποστήριζε ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμοδιότητα να απαντά σε πολίτες αν παρακολουθήθηκαν για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη γνωμοδότηση «λάθος» και «παρέμβαση στην Αρχή», επισημαίνοντας ότι δημιούργησε σοβαρά εμπόδια στους ελέγχους. Περιέγραψε δε και μια σειρά από περιστατικά που,όπως είπε, συνιστούσαν εμπόδια ή απόπειρες παρεμπόδισης της διερεύνησης όπως επανειλημμένες αρνήσεις της ΕΥΠ να παραδώσει φακέλους,έλλειψη ενημέρωσης για τη δομή της υπηρεσίας,αλλαγές στη σύνθεση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ που καθυστέρησαν κρίσιμες αποφάσεις καθώς και «στοχοποίηση» του ίδιου με χαρακτηρισμούς όπως «delivery boy του ΣΥΡΙΖΑ» και «προδότης».

Ο κ. Ράμμος επανέλαβε ότι η ΑΔΑΕ είχε εντοπίσει την πιστωτική κάρτα με την οποία αγοράστηκαν τα μολυσμένα Predator links, στοιχείο που όπως σημείωσε θα μπορούσε να ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης. «Δεν αξιοποιήθηκε ποτέ για να αρχίσει να ξηλώνεται το πουλόβερ» τόνισε .

Ο κ. Ράμμος περιέγραψε ένα πλέγμα θεσμικών δυσλειτουργιών, ελλείψεων διαφάνειας και περιορισμών που, όπως είπε, δεν επέτρεψαν ποτέ την ουσιαστική διερεύνηση των παρακολουθήσεων τόσο από την ΕΥΠ όσο και από το Predator.