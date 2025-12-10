Δίκη Novartis: Το βίντεο με τη σκηνοθετημένη απαγωγή της Ευγενίας Μανωλίδου και ο διάλογος Γεωργιάδη - Δεστεμπασίδη - Real.gr

Βίντεο με την «απαγωγή» της συζύγου του Αδώνη Γεωργιάδη, Ευγενιας Μανωλίδου, προβλήθηκε σήμερα από τον κατηγορούμενο Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, κατά τη διάρκεια της δίκης των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Της Άννας Κανδύλη

Με την άδεια του δικαστηρίου, ο Φ.Δεστεμπασίδης παρουσίασε υλικό το οποίο –όπως υποστήριξε– είχε δημιουργήσει η Novartis στην Ελλάδα, και στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα να σκηνοθετούν την απαγωγή της συζύγου του κ. Γεωργιάδη, με στόχο να ασκηθεί πίεση στον τότε υπουργό.

Το βίντεο περιέγραφε έναν άνδρα που υποδυόταν τον Ά. Γεωργιάδη, ενώ σύζυγός του φαινόταν να επικοινωνεί μαζί του λέγοντας ότι έχει πέσει θύμα απαγωγής. «Καλά, αυτό είναι πριν βάλω μαλλιά…» σχολίασε γελώντας ο κ. Γεωργιάδης μόλις ολοκληρώθηκε η προβολή.

Μετά την προβολή, ο ίδιος ο κατηγορούμενος υπέβαλε ερωτήσεις στον μάρτυρα, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο αποδεικνύει την «αλαζονεία» της εταιρείας. «Η Novartis διακωμωδούσε εσάς και τη σύζυγό σας. Είχαν σκηνοθετήσει την απαγωγή της για να τους εξοφλήσετε», είπε ο Φ. Δεστεμπασίδης.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πως, αν και θεωρεί το περιεχόμενο «γελοιότητα», το βίντεο δείχνει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει «αθέμιτα μέσα» για να πετύχει τους στόχους της. «Μάλλον με θεωρούσαν τόσο σκληρό, που δεν είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε παράνομες ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κατηγορούμενος ρώτησε αν ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί τη Novartis «σκάνδαλο γιατρών», με τον πρώην υπουργό να απαντά καταφατικά, αναφερόμενος σε «σοβαρές περιπτώσεις παράνομων συνταγογραφήσεων». Στο ερώτημα όμως γιατί κανένας γιατρός δεν έχει καταδικαστεί, απέδωσε την εξέλιξη στη χρονική παραγραφή, λέγοντας ότι «η ευκαιρία χάθηκε την πενταετία Τσίπρα, όταν η έρευνα στράφηκε στους πολιτικούς».