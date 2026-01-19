Δίκη Βαλυράκη: Στο φως φωτογραφία ντοκουμέντο - Real.gr

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την δολοφονία του πρώην Υπουργού και επί 33 χρόνια μέλους του Κοινοβουλίου, Σήφη Βαλυράκη, με ένα αποκαλυπτικό στοιχείο που δείχνει καθαρά τους δολοφόνους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το iellada.gr, ο μάρτυρας, κ. Τσαγκρίδης, που αναμένεται να καταθέσει στις αρχές Φεβρουαρίου, έχει στα χέρια του μία φωτογραφία που φαίνεται να αποδεικνύει τη δράση των κατηγορουμένων ψαράδων.

Η φωτογραφία (που βλέπει το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά) του κ. Τσαγκρίδη δείχνει ότι ακριβώς περιέγραψε ο προηγούμενος μάρτυρας. Δηλαδή, ότι ο ένας δολοφόνος κρατιόταν στο σιδερένιο στύλο του αλιευτικού και με αυτό το κοντάρι- γάτζο χτύπησε 4 φορές το κεφάλι του Βαλυράκη.

Κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, συνεχίζεται η κατάθεση του δεύτερου αυτόπτη και αυτήκοου μάρτυρα, κ. Κωνσταντίνου Ασημάκου. Κατάθεση η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη 15/01/2026.

Αναλυτικότερα ο κ. Ασημάκος μιλώντας για τους κατηγορουμένους ανέφερε χαρακτηριστικά ότι “όλοι λένε πως είναι το φόβητρο του Ευβοϊκού”. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, έξω από το προηγούμενο δικαστήριο στον ανακριτή, η άλλη πλευρά προσπάθησε να πείσει τον κ. Ασημάκο να αλλάξει την κατάθεση του!

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά στην ανθρωποκτονία που συνέβη στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24/01/2021 και έφθασε πρόσφατα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου χάριν στον επίμονο αγώνα της οικογένειας Βαλυράκη για ανάδειξη της αλήθειας, την απόδοση δικαιοσύνης και την τιμωρία των ενόχων.

Δείτε τη φωτογραφία:

Πηγή: iellada.gr