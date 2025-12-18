Δίκη Βαλυράκη: Καταθέτει ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας – «Δέχτηκα πιέσεις να μη μιλήσω...» - Real.gr

Πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκε σήμερα ο Ευάγγελος Ασμάνης, αυτόπτης μάρτυρας των τελευταίων στιγμών του Σήφη Βαλυράκη, με τα δύο αδέλφια που κάθονται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τη δολοφονικά του πρώην υπουργού.

Της Άννας Κανδύλη

Ο μάρτυρας αναγνώρισε τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, ως τα πρόσωπα που όπως είπε, επιτέθηκαν εν πλω στον Σήφη Βαλυράκη, οδηγώντας τον στον θάνατο τον Ιανουάριο του 2021.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν και ξεκίνησε η κατάθεση του μάρτυρα, οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες αυτή τη φορά κι έτσι ο κ. Ασμάνης περιέγραψε ότι ο ένας από τους δύο χτυπούσε όρθιος τον Βαλυράκη, ενώ ο δεύτερος βρισκόταν σκυφτός, χωρίς να μπορεί να διακρίνει τις κινήσεις του.

Ο μάρτυρας επανέλαβε ότι δέχθηκε πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσει όσα είχε δει και κατήγγειλε περιστατικό που, όπως είπε, εκλαμβάνει ως πιθανό εκφοβισμό, όταν ένα αυτοκίνητο τον χτύπησε στο πόδι μία ημέρα μετά την κατάθεσή του. «Πήγα στην αγορά της Χαλκίδας να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο μόλις με είδε γύρισε και με χτύπησε στό αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση; Εκφοβισμός; Δεν ξέρω», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του δικηγόρου της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκου Κωνσταντόπουλου, κατέθεσε ότι το αλιευτικό κινήθηκε επιθετικά προς το φουσκωτό του Σ.Βαλυράκη, κάνοντάς του κυκλωτικές κινήσεις. Όπως είπε, είδε το θύμα να δέχεται τρία με τέσσερα χτυπήματα πριν πέσει στη θάλασσα, ενώ απέδωσε τα τραύματά του σε χτυπήματα και όχι σε σύρσιμο.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε την παρουσία του μάρτυρα στο περιστατικό και την αξιοπιστία της κατάθεσής του, υποστηρίζοντας ότι ούτε οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν στο σημείο. Η εξέταση του μάρτυρα συνεχίζεται.