Δίκη Βαλυράκη: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση συνταξιούχου ψαρά για τους δύο κατηγορούμενους - Real.gr

Ο ισχυρισμός των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, ότι την επίμαχη ημέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα και παρέμεναν στο σπίτι τους, απάσχολησε το Δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση.

της Άννας Κανδύλη

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση αναγνώστηκε κατάθεση συνταξιούχου ψαρά, ο οποίος είχε εξεταστεί στο στάδιο της ανάκρισης, καθώς κρίθηκε ανέφικτη η φυσική του παρουσία λόγω σοβαρής νευροεκφυλιστικής πάθησης, όπως προέκυψε από έγγραφο Δημόσιου Νοσοκομείου που προσκομίστηκε στο Δικαστήριο.

Στην κατάθεσή του ενώπιον του ανακριτή, ο ηλικιωμένος είχε αναφέρει ότι και ο ίδιος είχε βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότι δεν είχε δει το σκάφος των κατηγορουμένων στο αλιευτικό καταφύγιο. «Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα. Δεν ήταν το σκάφος τους στο αλιευτικό καταφύγιο», φέρεται να είχε καταθέσει.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας η συγκεκριμένη μαρτυρία αποδυναμώνει τον υπερασπιστικό ισχυρισμό περί παραμονής των κατηγορουμένων στο σπίτι. Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη υπογράμμισαν πως η κατάθεση ήταν σαφής και δόθηκε κατόπιν συγκεκριμένων ερωτήσεων, τονίζοντας ότι δεν προκύπτουν αντιφάσεις. Παράλληλα, άφησαν αιχμές ότι η επίκληση άνοιας επιχειρεί να πλήξει την αξιοπιστία ενός κρίσιμου μάρτυρα.

Αντίθετα, η υπεράσπιση επιχείρησε να αναδείξει διαφοροποιήσεις στις αναφορές του ηλικιωμένου, σημειώνοντας ότι λίγες ημέρες μετά το περιστατικό είχε δηλώσει πως δεν είδε τίποτα στο λιμάνι. Όπως επισημάνθηκε από συνήγορο των κατηγορουμένων, ο μάρτυρας φέρεται να παρουσίασε «διαφορετικές εκδοχές», καθώς άλλοτε ανέφερε ότι δεν είδε το σκάφος «ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει» και αργότερα υποστήριξε ότι έλειπε από το καταφύγιο.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο γιος του ηλικιωμένου, ο οποίος ανέφερε ότι τα πρώτα σημάδια άνοιας είχαν εμφανιστεί περίπου πέντε χρόνια πριν. «Στην αρχή τα ψιλομπέρδευε. Προσπαθούσαμε να τον σταματήσουμε από το ψάρεμα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν την ημέρα της κατάθεσης ο πατέρας του θυμόταν με ακρίβεια. Ωστόσο, σε σχετική ερώτηση της έδρας, δήλωσε ότι δεν έχει συγκεκριμένο στοιχείο που να αποδεικνύει πως εκείνη τη μέρα ο πατέρας του δεν ήταν σε θέση να καταθέσει.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Φεβρουαρίου.