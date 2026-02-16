Quantcast
Δίκη Βαλυράκη: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση συνταξιούχου ψαρά για τους δύο κατηγορούμενους - Real.gr
real player

Δίκη Βαλυράκη: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση συνταξιούχου ψαρά για τους δύο κατηγορούμενους

17:10, 16/02/2026
Δίκη Βαλυράκη: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση συνταξιούχου ψαρά για τους δύο κατηγορούμενους

Ο ισχυρισμός των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, ότι την επίμαχη ημέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα και παρέμεναν στο σπίτι τους, απάσχολησε το Δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση.
της Άννας Κανδύλη

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση αναγνώστηκε κατάθεση συνταξιούχου ψαρά, ο οποίος είχε εξεταστεί στο στάδιο της ανάκρισης, καθώς κρίθηκε ανέφικτη η φυσική του παρουσία λόγω σοβαρής νευροεκφυλιστικής πάθησης, όπως προέκυψε από έγγραφο Δημόσιου Νοσοκομείου που προσκομίστηκε στο Δικαστήριο.

Στην κατάθεσή του ενώπιον του ανακριτή, ο ηλικιωμένος είχε αναφέρει ότι και ο ίδιος είχε βγει για ψάρεμα εκείνη την ημέρα και ότι δεν είχε δει το σκάφος των κατηγορουμένων στο αλιευτικό καταφύγιο. «Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα. Δεν ήταν το σκάφος τους στο αλιευτικό καταφύγιο», φέρεται να είχε καταθέσει.
Σύμφωνα με τους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας η συγκεκριμένη μαρτυρία αποδυναμώνει τον υπερασπιστικό ισχυρισμό περί παραμονής των κατηγορουμένων στο σπίτι. Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη υπογράμμισαν πως η κατάθεση ήταν σαφής και δόθηκε κατόπιν συγκεκριμένων ερωτήσεων, τονίζοντας ότι δεν προκύπτουν αντιφάσεις. Παράλληλα, άφησαν αιχμές ότι η επίκληση άνοιας επιχειρεί να πλήξει την αξιοπιστία ενός κρίσιμου μάρτυρα.

Αντίθετα, η υπεράσπιση επιχείρησε να αναδείξει διαφοροποιήσεις στις αναφορές του ηλικιωμένου, σημειώνοντας ότι λίγες ημέρες μετά το περιστατικό είχε δηλώσει πως δεν είδε τίποτα στο λιμάνι. Όπως επισημάνθηκε από συνήγορο των κατηγορουμένων, ο μάρτυρας φέρεται να παρουσίασε «διαφορετικές εκδοχές», καθώς άλλοτε ανέφερε ότι δεν είδε το σκάφος «ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει» και αργότερα υποστήριξε ότι έλειπε από το καταφύγιο.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο γιος του ηλικιωμένου, ο οποίος ανέφερε ότι τα πρώτα σημάδια άνοιας είχαν εμφανιστεί περίπου πέντε χρόνια πριν. «Στην αρχή τα ψιλομπέρδευε. Προσπαθούσαμε να τον σταματήσουμε από το ψάρεμα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν την ημέρα της κατάθεσης ο πατέρας του θυμόταν με ακρίβεια. Ωστόσο, σε σχετική ερώτηση της έδρας, δήλωσε ότι δεν έχει συγκεκριμένο στοιχείο που να αποδεικνύει πως εκείνη τη μέρα ο πατέρας του δεν ήταν σε θέση να καταθέσει.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 19 Φεβρουαρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

16:50 16/02
Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

16:31 16/02
Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Σε red code 4 περιοχές

Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Σε red code 4 περιοχές

15:06 16/02
Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

12:18 16/02
Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

12:33 16/02
Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

19:15 15/02
Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

07:09 16/02
Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

13:00 15/02

Ροή Ειδήσεων

Eurovision 2026 – Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό

Eurovision 2026 – Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό

17:30 16/02
Δουδωνής στον Realfm 97,8: Είμαστε στη φάση της pole position – Ο πραγματικός αγώνας γίνεται από την προκήρυξη των εκλογών

Δουδωνής στον Realfm 97,8: Είμαστε στη φάση της pole position – Ο πραγματικός αγώνας γίνεται από την προκήρυξη των εκλογών

17:15 16/02
Δίκη Βαλυράκη: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση συνταξιούχου ψαρά για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη Βαλυράκη: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση συνταξιούχου ψαρά για τους δύο κατηγορούμενους

17:10 16/02
Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

16:50 16/02
Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

16:31 16/02
Κυριάκος Πιερρακάκης: Πρώτη φορά σε Eurogrοup υπουργός Οικονομικών του Καναδά - Στόχος η περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πρώτη φορά σε Eurogrοup υπουργός Οικονομικών του Καναδά - Στόχος η περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων

16:15 16/02
Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του συμβουλίου ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα ως παρατηρητής

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του συμβουλίου ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα ως παρατηρητής

16:00 16/02
Σταϊκούρας στον Realfm 97,8 για κατοχικές αποζημιώσεις: Ανοικτό θέμα που την κατάλληλη στιγμή πρέπει να τίθεται

Σταϊκούρας στον Realfm 97,8 για κατοχικές αποζημιώσεις: Ανοικτό θέμα που την κατάλληλη στιγμή πρέπει να τίθεται

15:57 16/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved