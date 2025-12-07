Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε εξέλιξη ο δεύτερος γύρος των εκλογών – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο β΄ γύρος των εκλογών στους μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, με τις κάλπες να ανοίγουν εκ νέου αύριο, Δευτέρα, για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων.

Της Αννας Κανδύλη

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσήλθαν σήμερα 3.032 δικηγόροι από τους 24.694 εγγεγραμμένους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αύριο.

Για την προεδρία αναμετρώνται οι Δημήτρης Αναστασόπουλος και Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, οι οποίοι στον α΄ γύρο είχαν λάβει 22,49% και 18,84% αντίστοιχα.

Αύριο συνεχίζεται η ψηφοφορία και στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Στον β΄ γύρο αναμετρώνται ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη.

Στον πρώτο γύρο ο κ. Φινοκαλιώτης είχε συγκεντρώσει 28,46% (1.096 ψήφους) και η κ. Πρωτοπαπαδάκη 18,49% (712 ψήφους).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την προεδρία ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης.

Στον α΄ γύρο ο κ. Κλάππας είχε λάβει 48,38% (657 ψήφους), ενώ ο κ. Περιβολάρης 24,3% (331 ψήφους).

Στη Θήβα ολοκληρώθηκε η διαδικασία και νέα πρόεδρος εξελέγη η Σωτηρία Μανάρα με 57,14% (40 ψήφους).

Ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους έλαβε 42,86% (30 ψήφους).