Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή προέδρου και μελών - Real.gr

Στις εκλογές ψήφισαν 13.818 δικηγόροι.
Έγκυρα ήταν 13.405, άκυρα 200, ενώ βρέθηκαν και 213 λευκά ψηφοδέλτια.
Οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου έλαβαν:
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 22.49% 3015
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 18.84% 2526
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15.42% 2067
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14.59% 1956
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13.44% 1801
ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7.46% 1000
ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.23% 567
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3.53% 473
Επειδή κανείς εκ των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου δεν συγκέντρωσε το 50% + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους, δηλαδή ανάμεσα στον Δ. Αναστασόπουλο και τον Α Κουτσόλαμπρο την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.