Δικηγόρος Ανεστίδη: «Απο εχθές το απόγευμα οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο» - Real.gr

Δεσμεύτηκαν από χθες το απόγευμα οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Κώστα Ανεστίδη, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο δικηγόρος του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης Τσικρίκας, μιλώντας στο OPEN, εξήγησε ότι δεν γνωρίζουν ακόμη για ποιον λόγο «πάγωσαν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, κάτι που προσπαθεί να μάθει ο εντολέας του με επίσκεψή του στην τράπεζα.

Ο κ. Τσικρίκας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο εντολέας μου από την Κυριακή έλαβε γνώση μέσω των δημοσιευμάτων ότι υπάρχει κάτι εις βάρος του. Μέχρι εχθές και το απόγευμα έκανε τις τραπεζικές του συναλλαγές κανονικά. Από εχθές το απόγευμα, από το βράδυ και μετά, οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί».

Όπως τόνισε, ούτε ο ίδιος ούτε ο πελάτης του έχουν επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης: «Δεν έχουμε γνώση για ποιο λόγο. Ό,τι ξέρει ο κύριος Ανεστίδης, ό,τι ξέρω εγώ είναι μέσω των δημοσιευμάτων». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανεστίδης είναι στην τράπεζα και προσπαθεί να μάθει για ποιο λόγο έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του».

