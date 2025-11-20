Quantcast
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο, το θέμα έχει διεκπεραιωθεί» - Real.gr
Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο, το θέμα έχει διεκπεραιωθεί»

17:59, 20/11/2025
Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά αναφερόμενος στο πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα που επιβλήθηκε στον Ελληνα τενίστα παρουσίασε μία διαφορετική εκδοχή σχετικά με το περιστατικό στην Αττική Οδό.

Νωρίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε ψηφιακή κλήση για ιλιγγιώδη ταχύτητα καθώς το κοντέρ του αυτοκινήτου του έπιασε τα 210 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρει το tennisnews.gr το πρόστιμο είναι ύψους 2.000 ευρώ, ενώ το περιστατικό συνέβη περίπου 2 μήνες πριν και συγκεκριμένα στις 24 Σεπτεμβρίου, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Ο δικηγόρος του Έλληνα πρωταθλητή, Θανάσης Παπαθανασίου, επιβεβαίωσε το συμβάν, ωστόσο αποσαφήνισε πως το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο και πως το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν διεκπεραιωθεί.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί», φέρεται να είπε ο δικηγόρος του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

