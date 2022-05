Δικηγόρος Ζακ Κωστόπουλου: «Αναμενόμενη» η ατιμωρισία των αστυνομικών - Βίντεο

Η Κλειώ Παπαπαντολέων, ως δικηγόρος της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, για την απόφαση του δικαστηρίου.

Η κ. Παπαπαντολέων ανέφερε αρχικά ότι η απόφαση έχει δύο μέρη. Η συνολική ποινική μεταχείριση των δύο καταδικασθέντων, του κοσμηματοπώλη και του μεσίτη, στους οποίους επιβλήθηκε η μέγιστη ποινή και δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, άφησε ένα θετικό αποτύπωμα στους γονείς του Ζακ Κωστόπουλου.

Ως προς την απόφαση που αθωώνει τους αστυνομικούς η κ. Παπαπαντολέων ανέφερε ότι αυτή «εγγράφεται σε έναν μακρύ κατάλογο της αστυνομικής ατιμωρισίας και αν και ήταν αναμενόμενο, στεναχώρησε πολύ την οικογένεια».

Η δικηγόρος της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου, ανέφερε ότι η κατηγορία θα έπρεπε να είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και υποστήριξε πως «το δικαστήριο είχε στέρεα και συμπαγή στοιχεία, αφενός το βιντεοληπτικό υλικό και αφετέρου τις ιατροδικαστικές εκθέσεις για να μεταβάλουν την κατηγορία. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είχαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να κάνουν στη συγκεκριμένη μεταβολή».

Όπως είπε στη συνέχεια, δεν είναι εύκολο από την πλευρά της οικογένειας του Ζακ να επιδιώξουν την μεταβολή της κατηγορίας στο Εφετείο. «Έχουμε πολύ περιορισμένα δικονομικά μέσα αλλά θα εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου σχολίασε μέσω μιας ανάρτησης στη σελίδα Justice For Zak/Zackie στο Facebook, την καταδικαστική απόφαση για τη δολοφονία του γιου της.

«Σκέφτομαι τον Ζακ ψηλά στον ουρανό να σκορπάει τόνους γκλίτερ παντού και αυτό να κολλάει και να μη ξεπλένεται με τίποτα. Θα παραμείνει σε όσους τον άγγιξαν, του μίλησαν, τον κοίταξαν, τον διάβασαν, τον υπερασπίστηκαν και τον σκέφτονται for ever and ever», αναφέρει στο κείμενό της.

Αναλυτικά το κείμενο της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου αναφέρει:

Σήμερα έγινε ένα πρώτο βήμα για την απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Ζακ. Δεν θα σας εκφράσω τι αισθάνομαι αλλά θα σας περιγράψω τι σκέφτομαι.

Σκέφτομαι τον κοσμηματοπώλη, το Δημόπουλο. Τον σκέφτομαι στο σπίτι του εγκλωβισμένο, όπως το παιδί μου στο κατάστημα του, να προσπαθεί να εξηγήσει στα εγγόνια του γιατί ο παππούς δεν μπορεί να πάει βόλτα μαζί τους.

Σκέφτομαι τον μεσίτη, το Χορταριά, να προσπαθεί να εξηγήσει στους συγκρατούμενους του στη φυλακή πως κλωτσούσε ανήλεα έναν άνθρωπο "για να προστατέψει το πλήθος" που κατέγραφε τις εγκληματικές του πράξεις, για να τις πουλήσουν μετά και να βγάλουν κανένα φράγκο.

Σκέφτομαι στους "αθώους" αστυνομικούς να προσπαθούν να εξηγήσουν στις οικογένειες τους πως η δουλειά τους είναι να συλλαμβάνουν παραβάτες του νόμου, αλλά και να χτυπούν, να κλωτσούν και να σέρνουν στο πεζοδρόμιο έναν τραυματισμό άνθρωπο και να τον αφήνουν να πεθαίνει μπροστά τους ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στο άλλον.

Σκέφτομαι το Ζακ ψηλά στον ουρανό να σκορπάει τόνους γκλίτερ παντού και αυτό να κολλάει και να μη ξεπλένεται με τίποτα.

Θα παραμείνει σε όσους τον άγγιξαν, του μίλησαν, τον κοίταξαν, τον διάβασαν, τον υπερασπίστηκαν και τον σκέφτονται for ever and ever.

Η μαμά του

Ελένη Κωστοπούλου