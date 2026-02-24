Δικογραφία για τη «Βιολάντα»: Εκανε… παζάρια για να επισκευάσει τη διαρροή - Real.gr

Τρεις μήνες πριν από το δυστύχημα, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ζητούσε έκπτωση για την αντικατάσταση των ελαττωματικών σωληνώσεων προπανίου που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Παζάρια» μέχρι την τελευταία στιγμή με μηχανολόγο μηχανικό έκανε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, για να αλλάξει τις εγκαταστάσεις υγραερίου στο κτίριο Α και στο κτίριο Β, όπου στις 26 Ιανουαρίου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, εν μέσω αλλεπάλληλων διαμαρτυριών των εργαζομένων για έντονη οσμή γκαζιού και εντεινόμενων υποψιών για πιθανή διαρροή. Παράλληλα, οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί αναδεικνύουν τις τραγικές ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές ασφαλείας που είχαν οι υποδομές του εργοστασίου μπισκότων. Περίπου ενάμιση μήνα πριν από τη φονική έκρηξη, μηχανικός που κλήθηκε να ελέγξει τυχόν διαρροή υγραερίου διαπίστωσε πως οι καυστήρες δεν είχαν την απαιτούμενη ευρωπαϊκή πιστοποίηση!

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, μετά την αρχική προσφορά ύψους 32.000 ευρώ, που είχε λάβει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας στις 17/7/2025 από μηχανικό και ιδιοκτήτη εταιρείας που λειτουργεί από το 1989 στον τομέα των ενεργειακών εγκαταστάσεων, την οποία και απέρριψε, επανήλθε τρεις μήνες μετά ζητώντας καλύτερη τιμή. Η έκπτωση μπορεί να έγινε για το κτίριο Α, κατεβάζοντας το κόστος (με διάφορες τροποποιήσεις) σε 22.300 ευρώ, δηλαδή περίπου 10.000 ευρώ λιγότερα, ωστόσο το συνολικό έργο δεν προχώρησε και πάλι.

Η προσφορά

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, στις 10/10/2025, ύστερα από αίτημα του υπευθύνου ασφαλείας του εργοστασίου για μείωση του κόστους της νέας εγκατάστασης, ο μηχανικός απέστειλε μια νέα βελτιωμένη οικονομοτεχνική προσφορά για «εγκατάσταση νέου εξαεριωτή και βελτίωση του δικτύου υγραερίου».

Επί της ουσίας προβλέπονταν η κατάργηση των δύο υπέργειων δεξαμενών και του υπόγειου δικτύου σωληνώσεων, εκεί όπου εντοπίστηκε η διαρροή που οδήγησε στη φονική έκρηξη, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων υπόγειων δεξαμενών με την κατασκευή υπέργειων σωληνώσεων, όπως προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα, προτεινόταν η αλλαγή του καυσίμου που πλέον θα αποτελείτο από μείγμα προπανίου και βουτανίου και όχι μόνο από προπάνιο.

Το αποτέλεσμα της απόφασης της ιδιοκτησίας να μην προβεί στη βελτίωση των εγκαταστάσεων είναι δυστυχώς γνωστό. Ο θάνατος των πέντε εργατριών της νυχτερινής βάρδιας που, όπως έδειξε το πόρισμα των εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οφειλόταν σε διαρροή προπανίου από διαβρωμένες σωληνώσεις αλλά και σε μια σειρά από σοβαρές παραλείψεις, όπως η αποσυνδεδεμένη ηλεκτροβάνα σε σημείο του δικτύου σωληνώσεως, που ο ρόλος της ήταν να διακόπτει την παροχή σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής.

Αυξημένος κίνδυνος

Στην κατάθεση που έδωσε στις 6 Φεβρουαρίου του 2026, ο μηχανικός σημειώνει ότι είχε προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο, αναφέροντας: «Ο λόγος της προσφοράς μου ήταν προκειμένου να κατασκευαστεί σωστά, με ασφαλή τρόπο, όπως ορίζεται στη νομοθεσία, όλο το δίκτυο του κτιρίου Β, το οποίο φαινόταν ότι είχε κατασκευαστεί από άτομα τα οποία δεν γνωρίζω και είχε πάρα πολλές τεχνικές ελλείψεις που παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο στην εγκατάσταση. Συγκεκριμένα, η ηλεκτροβάνα δεν ήταν στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε επιμέρους κλάδους και δεν ήταν συνδεδεμένη σε πίνακα προκειμένου να ενεργοποιηθεί. Επίσης, στις υπέργειες δεξαμενές δεν υπήρχε σύστημα καταιονισμού. […] Στις παραπάνω τεχνικές ελλείψεις προστίθενται και οι ενδεδειγμένες προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν στην υπόγεια σωλήνωση. Ακόμα μία σημαντική παράμετρος επικινδυνότητας της εγκατάστασης ήταν ότι η παροχή του προπανίου εισερχόταν εντός των εγκαταστάσεων, εντός του χώρου της παραγωγής, με πίεση λειτουργία 1,5 bar, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο σε περίπτωση διαρροής μέσα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, που παρουσιάζει ακαριαία ανάφλεξη. […] Ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης θεώρησε πιθανόν ότι ήταν ακριβή η προσφορά μου και θα το έβλεπε στη συνέχεια».

Τραγικές ελλείψεις

Οπως αναφέρει ο μηχανικός, περίπου δύο μήνες μετά, στις 8/12/25, κλήθηκε από την επιχείρηση να κάνει τεστ στεγανότητας της γραμμής μεταφοράς προπανίου στο ισόγειο του κτιρίου Β, διότι, όπως του ανέφεραν, τον τελευταίο καιρό υπήρχε οσμή υγραερίου. Αυτό που διαπίστωσε, περίπου ενάμιση μήνα πριν από την έκρηξη, ήταν μία ακόμα τραγική παράλειψη των κανονισμών ασφαλείας, αφού ο καυστήρας που ήλεγξε δεν πληρούσε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές!

«Δεν μπόρεσα να ανιχνεύσω με το μηχάνημά μου κάποια διαρροή, ψάχνοντας συγκεκριμένα στις συνδέσεις των καυστήρων του εσωτερικού δικτύου στο ισόγειο του κτιρίου Β. Ξαναπήγα στις 14/1/2026 με συνάδελφο αδειούχο συντηρητή καυστήρων, αλλά φύγαμε καθ’ ότι οι καυστήρες ήταν φυσικού αερίου και δεν έφεραν τη σήμανση CE», κατέθεσε.

Ο ίδιος αποκάλυψε, παράλληλα, ότι όλες οι συζητήσεις ήταν σε γνώση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», ο οποίος, μάλιστα, σε μια σύντομη συνάντηση του είχε ζητήσει να μειώσει το κόστος της προσφοράς και για το κτίριο Β, όπου έγινε η φονική έκρηξη. Τραγική ειρωνεία, μέσα σε 7 ημέρες, όπως είπε ο μηχανολόγος μηχανικός, αν είχε την έγκριση, το έργο θα είχε ολοκληρωθεί και θα είχε παραδοθεί.

Δυστυχώς, παρά τις έγκαιρες διαπιστώσεις και επισημάνσεις του μηχανολόγου μηχανικού, αλλά και τις ανησυχητικές ενδείξεις ότι κάτι συνέβαινε, όπως η έντονη οσμή υγραερίου, το «πάγωμα» στις δεξαμενές, που συνεπάγεται κάποιες φορές διαρροή και την απώλεια πίεσης αερίου στους φούρνους τους τελευταίους μήνες, δεν δόθηκε καμία λύση.

«Φοβόμουν για έκρηξη»

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατούσε και του τρόπου αντιμετώπισης από πλευράς διεύθυνσης είναι η κατάθεση μίας εκ των εργαζομένων στη «Βιολάντα». «[…] Από τον Δεκέμβριο του 2025 και έπειτα, δηλαδή τους τελευταίους δύο μήνες περίπου και όσο περνούσαν οι ημέρες, η οσμή ήταν πιο έντονη. […] Εφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου, ώστε να μην το εισπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη, είχα ενημερώσει τον προϊστάμενό μου, στον οποίο ανέφερα για την ύπαρξη αυτής της οσμής υγραερίου στις τουαλέτες και για τον κίνδυνο έκρηξης και εκείνος μού αποκρίθηκε να μη φοβάμαι, ότι είναι εκείνος εκεί για εμάς», αναφέρεται στην κατάθεση.

Ακόμη ένας εργαζόμενος, από τους πολλούς οι οποίοι έχουν καταθέσει στις Αρχές, ανέφερε: «Τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από τη φωτιά είχα παρατηρήσει μια παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτιρίου Β. Η συγκεκριμένη οσμή έτσουζε στα μάτια και δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου, αλλά ούτε και με μια καθαρή οσμή υγραερίου. […] Ενημέρωσα την προϊσταμένη της βάρδιας μου για τη μυρωδιά. Τη μυρωδιά αυτή την είχε παρατηρήσει και η ίδια. […] Την ίδια οσμή είχε μυρίσει και το υπόλοιπο προσωπικό. Αναρωτιόμουν και εγώ στις συζητήσεις με συναδέλφους εάν αυτή η μυρωδιά ήταν υγραέριο ή κάτι άλλο. Τον προβληματισμό αυτόν τον μετέφερα και στην υπεύθυνη της βάρδιας και μου είπε ότι ενημέρωσε τους υπευθύνους και της είπαν ότι είναι κάτι στους βόθρους», είπε ο εργαζόμενος.

Η προφυλάκιση

Ολα τα παραπάνω, σύμφωνα με καλά γνωρίζοντες τη δικογραφία, αλλά και τα κενά ασφαλείας και οι τραγικές ελλείψεις και παρατυπίες γύρω από τη λειτουργία του εργοστασίου, που αποτυπώνονται στο σύνολο των εγγράφων και δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από τους δικαστικούς λειτουργούς, συνέβαλαν στην απόφαση ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης να κριθεί προφυλακιστέος μετά την κατάθεσή του και να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων. Η προφυλάκισή του έγινε την περασμένη Τετάρτη, ενώ μία ημέρα πριν, αίσθηση προκάλεσε ότι κάποιοι εργαζόμενοι του εργοστασίου συγκεντρώθηκαν έξω από την Εισαγγελία Τρικάλων για να του συμπαρασταθούν.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» φέρεται να επέρριψε ευθύνες στους μηχανικούς και συνεργάτες του που ενέκριναν τις σχετικές άδειες και διαχειρίζονταν τα καθημερινά ζητήματα, ενώ τόνισε ότι για το θέμα της οσμής στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ενημερώθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση.

Επιπλέον, φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο μετά την έκρηξη, τονίζοντας ενώπιον του ανακριτή ότι ποτέ δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει την έκρηξη ή να επιφέρει οποιαδήποτε βλάβη σε πρόσωπα ή περιουσία. Τόνισε ότι δεν γνώριζε τον κίνδυνο και ότι τα παιδιά του βρίσκονταν πολλές φορές στον χώρο. Οπως φέρεται να είπε, όλες οι ενέργειές του είχαν, όλα τα χρόνια, ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι η έρευνα για το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα» βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του ιδιοκτήτη θα προσπαθήσει με κάθε νόμιμο μέσο για την αποφυλάκισή του. Ηδη, οι δικηγόροι του ετοιμάζουν προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκισης.