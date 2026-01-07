Δήμαρχος Αγ. Ευστρατίου: Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και να γυρίσω πίσω - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, μίλησε σήμερα, ο Κώστας Σινάνης, Δήμαρχος του Αγ. Ευστρατίου, ο οποίος στον εορτασμό των Θεοφανίων χτες, αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο μπροστά στους συμπολίτες του.

Όπως δήλωσε ο ίδιος σχετικά με τον λόγο που μίλησε για την μάχη που δίνει, δήλωσε, «οι σχέσεις, ειδικά στην αυτοδιοίκηση, χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια».

Ο κ. Σινάνης, μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο, σημειώνοντας, την σημασία του να μην αποφευχθεί το όνομα της αρρώστιας, «λέγεται καρκίνος και είναι ιάσιμος». Ο Δήμαρχος, τόνισε πόσο συχνά είναι τέτοια περιστατικά σε κάθε οικογενειακό κύκλο και την σημασία της ψυχολογίας για την αντιμετώπιση της αρρώστιας. Η πηγή της δύναμης του, όπως δήλωσε και ο ίδιος, είναι οι συμπολίτες του και η αγάπη που του δίνουν.

«Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα γιατί ζούμε με αυτά, έχουμε το σθένος και την ψυχική ικανότητα να τα λύνουμε».

Ο Δήμαρχος του Αγ. Ευστρατίου ανακοίνωσε ότι λόγω των θεραπειών για τον καρκίνο δεν θα βρίσκεται σε απευθείας επαφή με τους συνανθρώπους του, όμως θα διατηρήσει έμμεση επαφή μαζί τους. «Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ, κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας».