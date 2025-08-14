Δήμαρχος Πάτρας στον Realfm: «Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τα σπίτια τους» - Real.gr

Τα μηνύματα του 112 το οποίο έχει συμβάλει στις εκκενώσεις εκατοντάδων περιοχών από την ημέρα της λειτουργίας του, επέκρινε ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστα Πελετίδης, με αφορμή τις πυρκαγιές στην Πάτρα οι οποίες για τρίτο 24ωρο πλήττουν την Αχαΐα λέγοντας χαρακτηριστικά πως, όσοι αγνόησαν τα μηνύματα για εκκενώσεις ήταν αυτοί που έσωσαν τις περιουσίες του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πελετίδης μιλώντας στον Real FM, είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». Στην συνέχεια, συμφώνησε πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.

Ακούστε το ηχητικό: