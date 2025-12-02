Quantcast
Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για τρεις κατηγορίες - Ποια ποινή της επιβλήθηκε - Real.gr
15:01, 02/12/2025
Ένοχη έκρινε το Β’ Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο της Αθήνας τη γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα για τρεις κατηγορίες που αφορούσαν τροχαίες παραβάσεις.
της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με την απόφαση, η κ.Ματσούκα καταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, για κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες καθώς και για οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Στην ηθοποιό επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, Αλέξη Στεφανάκη.

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή της για όλα τα αδικήματα, επισημαίνοντας ότι η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης» και είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος της κατηγορούμενης, Αλέξης Στεφανάκης, ζήτησε την απαλλαγή της από την κατηγορία της οδήγησης χωρίς άδεια, υποστηρίζοντας ότι το δίπλωμά της είχε αφαιρεθεί προσωρινά από την Τροχαία και το σχετικό πρόστιμο είχε ήδη καταβληθεί. Τόνισε μάλιστα ότι η εντολέας του δεν είχε καταγραφεί να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς ή να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Παρά τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, καταλήγοντας στην καταδίκη της ηθοποιού με αναστολή.

