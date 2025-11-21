Δήμητρα Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: «Δεν εγκλημάτησα... δεν είμαι περήφανη, αλλά...» - Real.gr

Δηλώσεις έκανε μετά τη σύλληψή της η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, καθώς και τις πινακίδες της.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, ώστε να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την εξόφληση των κλήσεων. Μετά τη διαδικασία την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη και το ίδιο βράδυ επέστρεψε κανονικά στο θέατρο, όπου και την εντόπισε η κάμερα της εκπομπής Happy Day.

«Δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη για την ανεπάρκειά μου σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι μη αναστρέψιμο, δεν προκάλεσα κάποια βλάβη», είπε η Δήμητρα Ματσούκα.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για να αποσαφηνίσει την αλήθεια, τόσο προς τον κόσμο όσο και προς τους συνεργάτες της στο θέατρο. «Ήταν μια αστοχία, μέχρι εκεί. Θα δώσω τα ντοκουμέντα ότι πλήρωσα την κλήση κλπ. Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη στάθμευση που είχε οδηγήσει στην αφαίρεση των πινακίδων της, πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια μένω στο Παγκράτι, όπου δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις για τους κατοίκους. Άφησα δύο φορές το αμάξι σε θέση κατοίκου άλλης περιοχής και μου πήραν τις πινακίδες, καλά έκαναν».

Τέλος, παραδέχτηκε πως η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για την ίδια. «Πέρασα στιγμές που δεν ήταν ευχάριστες, το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί», τόνισε.

Η δίκη ορίστηκε στις 2 Δεκεμβρίου

Από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν την Τετάρτη το βράδυ στις 23:40 επί της οδού Αθηνάς στη περιοχή της Βουλιαγμένης με την γνωστή ηθοποιό να συλλαμβάνεται καθώς οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας και υπό την επήρεια μέθης.

Συγκεκριμένα, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη και στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 47 χλμ/ώρα.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 51χρονη ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό και σε έλεγχο αλκοόλ με το αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,42mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Στη συνέχεια, προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.