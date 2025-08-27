Το «τελευταίο αντίο» στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα - Real.gr

Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, τελείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία, η σύζυγος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Βίκυ Βουρλάκη, αλλά και τα δύο του παιδιά, Λάμπρος και Παυλίνα, στα οποία ο ίδιος είχε μεγάλη αδυναμία.

