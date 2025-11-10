Δημήτρης Λιγνάδης: Αναβλήθηκε ξανά η δίκη του στο Εφετείο - Real.gr

Τρίτη αναβολή για 5 Ιουνίου του 2026 δόθηκε σήμερα στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισής του.

Της Άννας Κανδύλη

Ο γνωστός σκηνοθέτης – ηθοποιός που ήταν παρών και σήμερα στο δικαστήριο έχοντας δίπλα του τον αδελφό του, κατηγορείται για τον βιασμό τριών ανηλίκων, κατηγορία που ο ίδιος αρνείται από την πρώτη στιγμή.

Υπενθυμίζεται πως το 2022 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας τον καταδίκασε σε 12 έτη κάθειρξης με αναστολή για δύο βιασμούς ενώ τον απάλλαξε ομόφωνα από τον τρίτο. Η αρχική κατηγορία περιλάμβανε και τέταρτο βιασμό ενός ενηλίκου ο οποίος όμως δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Ωστόσο, έπειτα από έφεση που άσκησε η εισαγγελέας, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό και για τη μία υπόθεση που αθωώθηκε, αφού, κατά την εισαγγελική λειτουργό, από τα στοιχεία της ακροαματικής διαδικασίας προέκυψε πως η πράξη είχε τελεστεί.