Δημογλίδου: Δικογραφία για το περιστατικό με τα τρακτέρ που μπήκαν ξαφνικά στην εθνική οδό στη Νεμέα - Real.gr

Δικογραφία σχηματίστηκε για το περιστατικό κατά το οποίο αγρότες μπήκαν αιφνιδιαστικά με τρακτέρ στην εθνική οδό, στη Νεμέα, σε σημείο με στροφή και περιορισμένη ορατότητα.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στo ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και επιβαινόντων, αλλά και των ίδιων των αγροτών.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφεται η είσοδος των τρακτέρ στην Εθνική από άνοιγμα του δρόμου, ενώ κάποιοι αγρότες κινούνταν πεζή στο οδόστρωμα με σημαίες, προσπαθώντας να προειδοποιήσουν τα οχήματα.

Η κα Δημογλίδου έκανε λόγο για παράνομες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι στην ίδια περιοχή υπήρχε ήδη άλλο αγροτικό μπλόκο και ότι αντίστοιχο περιστατικό δεν σημειώθηκε σε καμία άλλη περιοχή της χώρας. Παράλληλα, τόνισε πως τα βασικά πρόσωπα που συμμετείχαν έχουν ταυτοποιηθεί και η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.