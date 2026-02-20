Δημογλίδου για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: Δεν προκύπτει αστυνομική βία, αντιθέτως κάποιοι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η κα Δημογλίδου απορρίπτει τους ισχυρισμούς για αστυνομική βία στα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας, τονίζοντας πως από το οπτικό υλικό «δεν προκύπτει αστυνομική βία», αλλά «άνθρωποι να επιτίθενται ουσιαστικά στους αστυνομικούς».
- Συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί αστυνομικών και να αφαιρεθούν κράνη και ασπίδες.
- Η κα Δημογλίδου έκανε λόγο για τραυματισμό του υπουργού, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ωστόσο ζήτησε να μην πραγματοποιηθούν συλλήψεις, ενώ διευκρινίστηκε ότι τα γκλομπ «δεν χρησιμοποιήθηκαν σε βάρος των συγκεντρωμένων».
Η ίδια απορρίπτει τους ισχυρισμούς και να κάνει λόγο για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών, τονίζοντας πως από την παρακολούθηση του οπτικού υλικού «δεν προκύπτει αστυνομική βία», αλλά «άνθρωποι να επιτίθενται ουσιαστικά στους αστυνομικούς», οι οποίοι είχαν σχηματίσει φραγμό προκειμένου να εισέλθει ο υπουργός στο νοσοκομείο, όπου ήταν προγραμματισμένα εγκαίνια.
Όπως αναφέρθηκε, συγκεντρωμένοι –μεταξύ των οποίων φέρονται να ήταν και άτομα με ιατρικές ρόμπες– επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να μπουν στον χώρο μετά την άφιξη του υπουργού. «Η αστυνομία θα βρίσκεται όπου υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια για όποιον πολίτη πρέπει να βρεθούμε εκεί, είτε αυτός είναι υπουργός είτε όχι», τονίστηκε χαρακτηριστικά.
Στο σημείο βρίσκονταν δυνάμεις διμοιριών καθώς και της ΟΠΚΕ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπήρξαν τραυματισμοί αστυνομικών, ενώ περιγράφηκαν περιστατικά κατά τα οποία αφαιρέθηκαν κράνη και ασπίδες από αστυνομικούς και πετάχτηκαν στο έδαφος. Παράλληλα, έγινε λόγος για ρίψεις αντικειμένων, όπως μπουκάλια με νερό.
Επίσης η κα Δημογλίδου έκανε λόγο για τραυματισμό του υπουργού, Άδωνι Γεωργιάδη, ωστόσο ο ίδιος ζήτησε να μην πραγματοποιηθούν συλλήψεις, παρότι οι εμπλεκόμενοι είχαν ακινητοποιηθεί. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν κανονικά και στη συνέχεια ο υπουργός αποχώρησε.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρήση γκλομπ, διευκρινίστηκε ότι «δεν χρησιμοποιήθηκαν σε βάρος των συγκεντρωμένων», αλλά αποτελούν μέρος της προβλεπόμενης εξάρτησης των αστυνομικών, όπως και τα κράνη, τα οποία –όπως επισημάνθηκε– φορούν για λόγους προστασίας.