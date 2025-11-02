Δημογλίδου για το μακελειό στα Βορίζια: «Υπήρχε περιπολία στο χωριό - Δεν ήταν αφύλακτο» - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού μετά την έκρηξη σε οικία και την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, σημειώνοντας ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με ανάλογη υπόθεση.

«Είχαμε μία έκρηξη σε οικία μίας οικογένειας προχθές το βράδυ. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε περιπολία στο χωριό», δήλωσε η κ. Δημογλίδου, διαψεύδοντας ότι η περιοχή είχε μείνει αφύλακτη.

Η κα. Δημογλίδου είπε ακόμα ότι τα περισσότερα μέλη των δύο οικογενειών δεν ήταν στο χωριό. Όπως διευκρίνισε από την προανάκριση, προέκυψε ότι μέλος της μίας οικογένειας έφτασε στο χωριό το επόμενο πρωί, συναντήθηκε με συγγενείς της άλλης οικογένειας και άνοιξε πυρ, γεγονός που οδήγησε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, τόσο από τις υπηρεσίες της Κρήτης όσο και από ενισχυτικές δυνάμεις που έφτασαν από την Αθήνα. Έχουν γίνει περίπου 10 κατ’ οίκον έρευνες και θα συνεχιστούν μέχρι να διαπιστωθεί πόσοι εμπλέκονται στο περιστατικό», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι στο αιματηρό περιστατικό είναι δύο εμπλεκόμενοι που βρίσκονται στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει πόσοι συμμετείχαν. «Οι έρευνες δε θα σταματήσουν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί οπλισμός, ούτε έχουν προκύψει κρίσιμα ευρήματα που να διευκολύνουν την έρευνα, ενώ η δικογραφία αναμένεται να παραδοθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

«Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει από ποια πλευρά έχει τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός στην οικία», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ και κατέληξε «Μπορεί το έργο μας να μην είναι εύκολο, ωστόσο οι έμπειροι αξιωματικοί της Κρήτης και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα φτάσουν στο τέλος αυτής της υπόθεσης. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».