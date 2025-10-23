Δημογλίδου-Γιαννακός στον realfm 97,8: «Πετάνε τα μεθυσμένα παιδιά έξω από τα κλαμπ» - Real.gr

Σοκ προκαλούν τα όσα δήλωσαν στον realfm 97.8 και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης έξω από νυκτερινό κέντρο διασκέδασης στο Γκάζι.

Τριακόσιοι πενήντα (350) ανήλικοι νοσηλεύονται κάθε χρόνο σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ» σημείωσε ο κ. Γιαννάκος. «Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι σε νυχτερινά κέντρα και σε 144 περιπτώσεις σχηματίστηκε δικογραφία, ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Μάλιστα, ο κ. Γιαννακός δήλωσε «πετάνε τα νέα παιδιά, που έχουν καταναλώσει αλκόολ, έξω από τα κλαμπ για να μην δυσφημίζονται» τα εν λόγω κέντρα διασκέδασης.

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως αποτελούν ποινικά αδικήματα, τόσο η είσοδος σε νυχτερινά κέντρα, όσο και η κατανάλωση αλκοόλ.

Ακούστε το ηχητικό: