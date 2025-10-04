Δημογλίδου: Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στον εντοπισμό των 13 Τούρκων με τα όπλα στον Έβρο - Real.gr

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ άλλων ανέφερε πως τα όπλα που βρέθηκαν «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης».

Από τις έξι το πρωί έχουν προσαχθεί στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι 13 Τούρκοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην περιοχή Τυχερού Σουφλίου, να μεταφέρουν 147 πιστόλια τα οποία είχαν σε σάκους, λίγα λεπτά μετά το πέρασμά τους από τον ποταμό Έβρο, προερχόμενοι από την Τουρκία.

Το πώς έφτασε η Αστυνομία στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης, αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Υπήρχαν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να εισάγουν αυτόν τον οπλισμό στη χώρα μας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν αρκετές ώρες στην παραμεθόριο περιοχή. Μάλιστα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Αλεξανδρούπολης, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει όντως η παράνομη είσοδος αυτών των ατόμων και πού ακριβώς κρύβονταν.

Τα άτομα αυτά κρύβονταν σε σημείο με υψηλή βλάστηση για να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς.»

Για τις μεγάλες ποσότητες μεταλλικών εξαρτημάτων που επίσης βρέθηκαν, η Κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Ο αριθμός των εξαρτημάτων μας δείχνει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, προσθέτοντας ουσιαστικά κάποια πλαστικά μέρη τα οποία έλειπαν από αυτά. Το έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται τέτοια μέρη με εκτυπωτές 3D».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα αυτά «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πλησιέστερος ίσως προορισμός, ακόμη και στην Αττική ή και σε άλλες πόλεις, όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε εγκληματικά χέρια μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτόν τον οπλισμό.»

Όπως μετέδωσε χθες ο ΑΝΤ1, τα πρώτα λόγια των 13 Τούρκων στις ελληνικές Αρχές ήταν πως στην Τουρκία τους πλησίασε ένας άντρας, ο οποίος τους έδωσε κάποιες βαλίτσες και τους είπε ότι θα τους περίμενε στην Ελλάδα ένας συνεργός για να τις παραλάβει. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, δεν τους είπε τι περιείχαν οι βαλίτσες. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πρόσωπο, ώστε να δουν, εάν ισχύουν τα όσα ισχυρίστηκαν οι συλληφθέντες.

Επίσης, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα μεταλλικά τμήματα των Glock που εντοπίστηκαν, καθώς η αστυνομία θεωρεί ότι μέσω 3D εκτυπωτών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και νέα όπλα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι παραλήπτες των πιστολιών θα μπορούσαν να φτιάξουν περίπου 30 λειτουργικά όπλα από τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.