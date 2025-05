«Δημογραφικό 2025» – Νίκος Χατζηνικολάου: Οι επιπτώσεις του δημογραφικού δεν είναι μόνο κοινωνικές, αλλά και οικονομικές - Real.gr

«Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει και λιγοστεύει. Η φράση αυτή αποτυπώνει την δημογραφική απειλή με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας, η οποία χρόνο με τον χρόνο διογκώνεται και εξελίσσεται σε υπαρξιακή», δήλωσε στον χαιρετισμό του ο Νίκος Χατζηνικολάου, Εκδότης – Διευθυντής της Realnews και Πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, από το βήμα του συνεδρίου «Δημογραφικό 2025» που διοργανώνουν για 4η χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου

Όπως ανέφερε τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα κρούει -με ολοένα μεγαλύτερη ένταση- τον κώδωνα του κινδύνου για την γήρανση του πληθυσμού της χώρας και την όξυνση του φαινομένου της υπογεννητικότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα και τα στοιχεία των σχετικών ερευνών προκαλούν μεγάλη ανησυχία».

«Στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση. Η χώρα μας βρίσκεται σε έντονο καθοδικό ρυθμό μείωσης του πληθυσμού της από το 2011, οπότε και καταγράφηκε αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων για πρώτη φορά μετά τον β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πληθυσμός μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Μέχρι το 2050 προβλέπεται ότι θα είμαστε ακόμα λιγότεροι και γηραιότεροι. Σύμφωνα με την απογραφή που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2021, ο πληθυσμός της Ελλάδας διαμορφώθηκε στα 10,7 εκατ. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε 30 χρόνια από σήμερα θα έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο των 9 εκατ. και τότε, το 36% των κατοίκων της Ελλάδας θα είναι άνω των 65 ετών», επεσήμανε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος, σημείωσε ότι«Όλα τα άρθρα δεν είναι μόνο κοινωνικές, αλλά και οικονομικές. Όσο περνάνε τα χρόνια το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού συστήματος. Eίναι χαρακτηριστικό ότι η αναλογία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους εμφανίζει σημάδια κατάρρευσης και από 1,66 που είναι σήμερα, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 1,25 το 2040. Δηλαδή σε 15 χρόνια, 125 εργαζόμενοι θα σηκώνουν το βάρος της πληρωμής των συντάξεων 100 δικαιούχων. Παράλληλα, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ και της Eurobank σε ένα βασικό σενάριο, όπου οι δημογραφικές τάσεις στην Ελλάδα συγκλίνουν μόνο ελαφρά με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά η γήρανση και η πτωτική τάση του πληθυσμού παραμένουν, εκτιμάται ότι το πραγματικό ΑΕΠ το 2100 θα είναι χαμηλότερο κατά 58 δισ. ευρώ (ή 31%) σε σχέση με το 2019 και η απασχόληση μειωμένη κατά 2,1 εκατομμύρια άτομα (ή 48%)».

«Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού προβλήματος και να αναστραφούν οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις στη χώρα μας πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα media», κατέληξε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Δείτε live το συνέδριο:

