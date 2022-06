«Δημογραφικό 2022-Η μεγάλη πρόκληση» – Νίκος Χατζηνικολάου: Στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην ΕΕ

Τις εργασίες του Συνεδρίου «Δημογραφικό 2022- Η μεγάλη πρόκληση» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting άνοιξε ο εκδότης-διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε στο τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού τονίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα κρούει με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση τον κώδωνα του κινδύνου για την γήρανση του πληθυσμού της χώρας και την όξυνση του φαινομένου της υπογεννητικότητας.