«Δημογραφικό 2024-Εθνική Προτεραιότητα» - Μητσοτάκης: «Η στήριξη των νέων οικογενειών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα»

Το συνέδριο τελέστηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το δημογραφικό αποτελεί διαχρονικά ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την χώρα μας. Το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημιουργείται από: - το δημόσιο διάλογο - την ανταλλαγή απόψεων - την παράθεση στοιχείων - το γόνιμο προβληματισμό

Στο πλαίσιο αυτό, η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργάνωσαν για 3η συνεχόμενη χρονιά, το συνέδριο: Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα, την Πέμπτη (23/), στο Μουσείο Ακρόπολης, αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής».

Μητσοτάκης: «Λαμβάνουμε συνεχώς δράσεις για ένα πρόβλημα οικονομικό και κοινωνικό»

Εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό θέμα χαρακτήρισε το δημογραφικό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον εκδότη-διευθυντή της Realnews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκο Χατζηνικολάου στο Συνέδριο «Δημογραφικό 2024 - Εθνική Προτεραιότητα».

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση αναγνωρίζει πόσο σημαντικό και πολυσύνθετο πρόβλημα είναι το ζήτημα του δημογραφικού και ως εκ τούτου το αντιμετωπίζει ολιστικά. Όπως ανέφερε, το δημογραφικό δεν συσχετίζεται με τον πλούτο μίας χώρας αλλά έχει πολλές πτυχές. Ξεκαθάρισε ότι είναι εξίσου σημαντική η αύξηση των γεννήσεων αλλά και η ποιοτική γήρανση.

«Θα επέλεγα την στήριξη της ελληνικής οικογένειας ώστε να γίνει για την ελληνική οικογένεια πιο εύκολο να κάνει και να μεγαλώσει παιδιά. Η αναδιάταξη όλων των πολιτικών μας για να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες είναι η πρώτη μας προτεραιότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι το δημογραφικό είναι ζήτημα κοινωνικό, οικονομικό και εθνικό.

Αναφερόμενος στην επιδοματική πολιτική, σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα στοχευμένη στις οικογένειες με παιδιά. «Αυξήσαμε το επίδομα γέννησης, περισσότερα φορολογικά κίνητρα, προγράμματα που έχουν να κάνουν με την στέγη» είπε και προσέθεσε ότι «Θα περιμένετε και μετά τις εκλογές και άλλες πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό».

«Είναι πιο δύσκολο να πείσεις κάποιον που δεν έχει παιδί να κάνει. Μπορείς όμως να εστιάσεις στις οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και γνωρίζουν την συναισθηματική ολοκλήρωση που φέρνει η απόκτηση της οικογένειας» σημείωσε χαρακτηριστικά, φέρνοντας ως παράδειγμα υποστήριξης των οικογενειών να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες δωρεάν παιδιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην σημασία της στήριξης της εργαζόμενης μητέρας. «Η γυναίκα είναι αυτή που η απόφαση είναι πρωτίστως δική της. Μία γυναίκα να νιώθει ότι έχει μία στήριξη που πηγαίνει πέρα από μία στήριξη της παραδοσιακής δομής. Βρεφονηπιακοί σταθμοί για όλους και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η διεύρυνση του ολοήμερου σχολείου είναι προτεραιότητα μας» επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργούς τόνισε και την σημασία της «ενεργούς γήρανσης». «Από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που κάναμε είναι η δυνατότητα που δώσαμε στους συνταξιούχους να μπορούν να εργάζονται χωρίς να κόβεται η σύνταξή τους. Άνθρωποι που θέλουν να εργάζονται πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εργάζονται» τόνισε ενώ προσέθεσε ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι πρωτίστως αναδιανεμητικό. «Κάνουμε κινήσεις ώστε να δώσουμε μία πιο κεφαλαιοποιητική διάσταση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε επισημαίνοντας ότι «Είναι πολύ σημαντικό οι οικογένειες στην περιφέρεια και τα απομονωμένα μέρη να αισθάνονται ότι έχουν τις ίδιες παροχές και την ίδια ποιότητα με αυτές που βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις».

Νίκος Χατζηνικολάου: «Για την αντιμετώπιση αυτής της εθνικής απειλής χρειάζεται πανστρατιά»

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί τον υπ΄ αριθμόν 1 εθνικό κίνδυνο, συνιστά απειλή για την οικονομία και ευρύτερα για την ελληνική κοινωνία και για να το αντιμετωπίσουμε απαιτούνται δράση και συστράτευση δυνάμεων επεσήμανε ο εκδότης- διευθυντής της Realnews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου.

Όπως ανέφερε, ο πληθυσμός της Ελλάδας –καθώς οι γεννήσεις φθίνουν- συνεχώς μειώνεται αριθμητικά και εκτιμάται ότι έως το 2050 θα έχει μειωθεί επιπλέον κατά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ανθρώπους. «Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, η ηλικιακή ομάδα 15 έως 65 ετών στη χώρα μας, αυτή δηλαδή που παράγει, καταναλώνει και στηρίζει τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, έως το 2050 δεν θα είναι σε θέση να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του υπόλοιπου πληθυσμού» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηνικολάου, «οι δημογραφικές τάσεις που έχουν διαμορφωθεί σήμερα και η πληθυσμιακή συρρίκνωση της χώρας αποτελούν ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος της και συνιστούν απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας».

«Η σημερινή κυβέρνηση έχει αντιληφθεί την εθνική σημασία του δημογραφικού ζητήματος και για το λόγο αυτό έχει θέσει την εκπόνηση και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπισή του στην κορυφή της ατζέντας της. Επίσης, υπάρχουν και αξιοσημείωτες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που κινούνται στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Αυτά όμως δεν αρκούν. Για την αντιμετώπιση αυτής της εθνικής απειλής χρειάζεται πανστρατιά. Για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις στη χώρα μας πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών» κατέληξε.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

Δείτε τις εργασίες του συνεδρίου:

Πλατινένιος χορηγός Eurobank, Χρυσός Χορηγός ΔΕΗ, Ασημένιοι Χορηγοί OSMOS, QUALCO, COSMOTE, ΔΕΠΑ, χορηγοί ΔΕΛΤΑ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΔΜΗΕ, Αθηναϊκή Ζυθοποιϊα, Motor Oil, Μουστάκας, DENTSU, Υγεία, Μητέρα. Υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την υποστήριξη της περιφέρειας Αττικής.

Τι είπε η αντιπρόεδρος της ΕΕ Ντουμπρόβσκα Σούιτσα στο συνέδριο «Δημογραφικό 2024-Εθνική προτεραιότητα»

«Δημογραφικό 2024-Εθνική Προτεραιότητα»: Δημόσιες Πολιτικές και ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα

«Δημογραφικό 2024 - Εθνική προτεραιότητα» - Φ. Καραβίας: Είναι η νούμερο ένα πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο

«Δημογραφικό 2024 - Εθνική Προτεραιότητα» - Λ. Μενδώνη: «Δεν είναι συντηρητικό το να επιθυμεί κανείς να έχει μια οικογένεια»

«Δημογραφικό 2024 - Εθνική Προτεραιότητα»: Η πολιτική της Ελλάδας για να ανατρέψει το «Brain Drain»