Δημογραφικό - Ωρα για δράση

Το δημογραφικό αποτελεί διαχρονικά ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την χώρα μας.

Το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημιουργείται από: · το δημόσιο διάλογο · την ανταλλαγή απόψεων · την παράθεση στοιχείων · το γόνιμο προβληματισμό

Στο πλαίσιο αυτό, η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά, το συνέδριο: Δημογραφικό 2023 – Ωρα για δράση, στις 17 Οκτωβρίου 2023, στο Athens Marriot Hotel.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξει και φέτος ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στα πάνελ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ειδικοί ακαδημαϊκοί και παράγοντες της αγοράς.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του συνεδρίου

Τις εργασίες του συνεδρίου μπορείτε να δείτε και διαδικτυακά.