Δήμος Αθηναίων: Νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων για παράνομα τραπεζοκαθίσματα - Real.gr

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

16:00, 27/11/2025
Σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) προχωρά ο Δήμος Αθηναίων.

Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας εντείνουν καθημερινά τους ελέγχους για παράνομα τραπεζοκαθίσματα, υλοποιώντας τη δέσμευση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για διασφάλιση της λειτουργίας του δημοσίου χώρου και προστασία της προσβασιμότητας.
Συγκεκριμένα, από 28 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 14 σφραγίσεις καταστημάτων (Κ.Υ.Ε), λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ αδείας.
Από αυτά, δύο βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, πέντε στη 2η Δημοτική Κοινότητα, τρία στην 3η Δημοτική Κοινότητα, τρία στην 4η Δημοτική Κοινότητα κι ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.
Αναλυτικά:

  • 4 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 10 ημέρες
  • 1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 8 ημέρες
  • 1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 7 ημέρες
  • 2 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 6 ημέρες
  • 2 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 5 ημέρες
  • 1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 4 ημέρες
  • 2 Κ.Υ.Ε θα σφραγιστούν για 3 ημέρες
  • 1 Κ.Υ.Ε. θα σφραγιστεί για 1 ημέρα

Ο Δήμος Αθηναίων επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα, εφαρμόζοντας τη νέα κανονιστική απόφαση για την κατάληψη και την αξιοποίηση δημοσίων χώρων από καταστήματα κι επιχειρήσεις.

