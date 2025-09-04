Quantcast
Δήμος Αθηναίων: Σφραγίστηκαν 38 καταστήματα για παραβίαση κοινόχρηστου χώρου - Real.gr
real player

Δήμος Αθηναίων: Σφραγίστηκαν 38 καταστήματα για παραβίαση κοινόχρηστου χώρου

13:45, 04/09/2025
Δήμος Αθηναίων: Σφραγίστηκαν 38 καταστήματα για παραβίαση κοινόχρηστου χώρου

Σε 38 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω υπέρβασης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή και χρήσης κοινόχρηστου χώρου άνευ άδειας, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, για το διάστημα από 5 έως 19 Σεπτεμβρίου. Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας εντείνουν τους ελέγχους στον τομέα αυτό, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

Από τα 38 καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες ημέρες, τα 33 βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, τα 3 στη 2η Δημοτική Κοινότητα και τα 2 στην 3η Δημοτική Κοινότητα. Από τις αρχές του έτους, έχει αποφασιστεί η σφράγιση άλλων 64 καταστημάτων, συνολικά έχουν υπογραφεί 102 σφραγίσεις.

«Όπου υπάρχουν παράνομα τραπεζοκαθίσματα, θα μπαίνει λουκέτο», είπε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε πίσω. Ο νόμος θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παραθυράκια. Οι σφραγίσεις δεν συνιστούν τιμωρία, αλλά απόδοση δικαιοσύνης για την κοινωνία. Στηρίζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών, που σέβονται τους κανονισμούς και θέλουν μια πόλη λειτουργική και δίκαιη. Δεν θα επιτρέψουμε σε λίγους να καταπατούν τον δημόσιο χώρο εις βάρος των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, ανέφερε: «Η τήρηση της νομιμότητας στον δημόσιο χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Δήμος Αθηναίων, εφαρμόζοντας τον νόμο, προχωρά στη σφράγιση καταστημάτων που παραβίασαν τους όρους λειτουργίας τους, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα κοινόχρηστους χώρους με παράνομα τραπεζοκαθίσματα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

12:51 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Αιχμές Γερουλάνου - Δούκα για τη Βασ. Όλγας: «Η πορεία του έχει καθυστερήσει» - «Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες»

Αιχμές Γερουλάνου - Δούκα για τη Βασ. Όλγας: «Η πορεία του έχει καθυστερήσει» - «Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες»

13:32 04/09
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Λέσβο - Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Λέσβο - Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

14:15 04/09
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Η Αθήνα απαντά στις επιφυλάξεις της Λευκωσίας και δίνει έμφαση στη σημαντικότητα του έργου

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Η Αθήνα απαντά στις επιφυλάξεις της Λευκωσίας και δίνει έμφαση στη σημαντικότητα του έργου

12:24 04/09
Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Συνελήφθη μια γυναίκα

Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Συνελήφθη μια γυναίκα

12:08 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved