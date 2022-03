Dine Athens by Alpha Bank: Το μεγαλύτερο γαστρονομικό γεγονός της Αθήνας επιστρέφει!

Σε συνεργασία με τη Mastercard, η Alpha Bank προσκαλεί το αθηναϊκό κοινό να απολαύσει, μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, δημιουργίες υψηλής γαστρονομίας σε περισσότερα από 100 εστιατόρια, με επιλογή ανάμεσα σε δεκάδες διαφορετικές κουζίνες, σε ειδικές τιμές και πολλά παράλληλα events. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Dine Athens by Alpha Bank, στα εστιατόρια που συμμετέχουν, προσφέρονται ειδικά διαμορφωμένα μενού στις προκαθορισμένες τιμές των Ευρώ 15, Ευρώ 30 και Ευρώ 60 για όλους, καθώς και Ευρώ 80 σε εστιατόρια βραβευμένα με αστέρι Michelin, ενώ αποκλειστικά για τους κατόχους καρτών Alpha Bank Mastercard παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10%. Επίσης, οι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Mastercard μπορούν να πάρουν μέρος στα γαστρονομικά events που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Dine Athens by Alpha Bank και να απολαύσουν αποκλειστικές γευστικές εμπειρίες, όπως μαθήματα μαγειρικής ( c o ok i n g m as t er c la s se s ), οινογευσίες ( w i n e t as t i n g journeys), celebrity chef dining experiences και dine art experiences .