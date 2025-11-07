Διονύσης Παπαγιαννόπουλος: Αγνώριστος σε σπάνια φωτογραφία από το 1943 - Real.gr

Ο δημοσιογράφος και συλλέκτης, Άρης Λουπάσης, δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία από το 1943 στην οποία ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, κυριολεκτικά αγνώριστος, ερμηνεύει τον “Βρουμ” στο έργο του Φρίντριχ Σίλερ “Λουίζα Μίλλερ” που ανέβηκε στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης.

Γράφει ο Άρης Λουπάσης στην ανάρτησή του:

“Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος με τη σημαντική Ντόρα Βολανάκη, κυριολεκτικά αγνώριστος, ερμηνεύει τον «Βρουμ» που στα γερμανικά σημαίνει «σκουλήκι», στο έργο του Φρίντριχ Σίλερ «Λουίζα Μίλλερ», που ανέβηκε στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 1943.

