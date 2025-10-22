Διονύσης Σαββόπουλος: Συγκλονίζει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη - «Τι βόμβα έσκασε στην ψυχή μου...» - Real.gr

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Διονύση Σαββόπουλο, θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημοσίως με μία συγκλονιστική ανάρτηση.

Όπως εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια πληροφορήθηκε, τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου μόλις έφτασε στον Καναδά.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη

Διονύση μου, καλλιτέχνη μου…

Τι βόμβα έσκασε στην ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στον Καναδά…

Α-πί-στευ-το…

Τι να πρωτοθυμηθώ;

Τις παραστάσεις μας στην Πλάκα,

τη «Ρεζέρβα», τα τραγούδια της,

το στούντιο, τις πρόβες, τις συζητήσεις,

το «Μυστικό Τοπίο» στο Μέγαρο,

την πρώτη εθελοντική συναυλία για το 2004 και την τελετή λήξης,

το δημόσιο «ευχαριστώ» σου για τη συναυλία του φορτηγού στην καραντίνα (που κατάλαβες αμέσως γιατί το έκανα) —

κι ήσουν ο ΜΟΝΟΣ, με θάρρος, απ’ όλο τον καλλιτεχνικό «κόσμο» που πήρε θέση.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή σου,

τις συμβουλές σου,

το τεράστιο χιούμορ σου,

την αστείρευτη εξυπνάδα σου,

το πηγαίο ταλέντο σου,

τα μοναδικά σου τραγούδια που στολίζουν τις συναυλίες μας…

Άφησες τεράστια παρακαταθήκη.

Σε ευχαριστώ για ό,τι έζησα μαζί σου — κόσμημα στην ψυχή μου.

Λυπάμαι αφάνταστα που δεν θα σε αποχαιρετήσω…

ούτως ή άλλως, δεν μου άρεσαν ποτέ οι αποχαιρετισμοί με κόσμο.

Θα ζεις στην καρδιά μου,

σαν το παράπονο στη φράση:

«Εδώ και τώρα…»

Διονύση μου αγαπημένε,

Νιόνιο μου…

Κι έτσι, ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια στα βουνά,

κι εσύ πάντα θα επιστρέφεις — κάθε στιγμή — ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ.

Άδεια μου αγκαλιά…