Δίωρη ταλαιπωρία 300 επιβατών σε τρένο που έπαθε μηχανική βλάβη στο Δομοκό - Real.gr

Το τρένο ακινητοποιήθηκε στις 7:30 το βράδυ στον σταθμό του Δομοκού.

Σημαντική καθυστέρηση σημειώθηκε δρομολόγιο του InterCity 57, που εκτελεί τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα, εξαιτίας μηχανικής βλάβης που παρουσίασε η αμαξοστοιχία στην περιοχή του Δομοκού.

Το τρένο ακινητοποιήθηκε στις 7:30 το βράδυ στον σταθμό του Δομοκού και παρέμεινε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. ‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν δύο εφεδρικές μηχανές, οι οποίες μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία έως τον σταθμό του Λιανοκλαδίου.

Τελικά, το IC57 έφτασε στο Λιανοκλάδι στις 9:10 με καθυστέρηση, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Αθήνα. Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ανέφερε ότι η αμαξοστοιχία επρόκειτο να συνεχίσει κανονικά την πορεία της μετά την επιδιόρθωση της βλάβης στη μηχανή. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το τρένο αναχώρησε από το Λιανοκλάδι με βοηθητικές μηχανές, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον καθυστέρηση λόγω των απαραίτητων τεχνικών διευθετήσεων.

Η μηχανική βλάβη του IC57 επηρέασε και τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στην αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, το IC56 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) παρουσίασε καθυστέρηση περίπου 15 λεπτών, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν προσωρινά μέσω μονής σιδηροδρομικής γραμμής.

Τελικά, το IC57 αναχώρησε από το Λιανοκλάδι με προορισμό την Αθήνα, με νέα σημαντική καθυστέρηση ενώ σε ανακοίνωση της η Hellenic Train σημειώνει πως “διερευνά τα αίτια της βλάβης”.