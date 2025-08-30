Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στην 45χρονη οδηγό της Porsche - Real.gr

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος της 45χρονης γυναίκα που οδηγούσε τη μαύρη Porsche και μετά τη σφοδρή σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να αναμείνει την άφιξη των αρχών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το grtimes,gr, η οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο. Σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της.