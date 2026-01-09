Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ξανά ενώπιον της Ανακρίτριας οι δύο 22χρονοι - Real.gr

Θα υπάρξουν συμπληρωματικές απολογίες και νέες κατηγορίες.

Eξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, τρεις μήνες μετά το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, και παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι πέντε κατηγορούμενοι. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας, εκ νέου την πόρτα του γραφείου της Α’ Ανακρίτριας Καλαμάτας αναμένεται να περάσουν αύριο, Σάββατο, στις 10:30 το πρωί, οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου.

Οι δύο νεαροί ήταν οι πρώτοι από τους συνολικά πέντε, μέχρι στιγμής, συλληφθέντες για τη δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ «Άμμος». Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Ο «κρίσιμος» ρόλος του 22χρονου Χ.Τ.

Ο πρώτος από τους δύο είναι ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στις 14 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν συνοδηγός στο επίμαχο λευκό σκούτερ, έχοντας θήκη κιθάρας στον ώμο.

Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Παράλληλα, είχε αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Σεπτέμβριο του 2025 έξω από την επιχείρηση «Στάδιον», επίσης ιδιοκτησίας του θύματος.

Ανατροπή στους ισχυρισμούς του – Τι δείχνει η έρευνα

Ο Χ.Τ. είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον 22χρονο ελληνοβρετανό Ι.Μ., ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.

Ωστόσο, από τη δίμηνη έρευνα της ανακρίτριας και την αξιοποίηση στοιχείων από την έρευνα της αστυνομίας, φαίνεται να προκύπτει ότι ο ίδιος ο Χ.Τ. ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Όσον αφορά τη διαφυγή του, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο, μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας την επόμενη μέρα, από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος επίσης βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα και «σκοτεινά» σημεία

Η συμπληρωματική απολογία του 22χρονου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστούν βασικά ερωτήματα:

– ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και που βρίσκεται

– ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες

– πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ

– και πού κατέληξε η θήκη της κιθάρας, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί

Σημειώνεται ότι ο Χ.Τ. εκπροσωπείται πλέον από τον δικηγόρο Νικόλαο Αλετρά, έχοντας αντικαταστήσει τον αρχικό του συνήγορο κ. Λυκούδη

Η θέση του ελληνοβρετανού 22χρονου

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 22χρονος ελληνοβρετανός Ι.Μ., είχε από την πρώτη στιγμή αρνηθεί την κατηγορία του φυσικού αυτουργού, καταδεικνύοντας τον φίλο του Χ.Τ. ως το πρόσωπο που εισήλθε στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ανακρίτρια φέρεται πλέον να του αποδίδει ρόλο συνεργού, όπως και ο ίδιος είχε υποστηρίξει εξαρχής. Ο Ι.Μ. εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Δημήτρη Γκαβέλα.

Στα κρατητήρια και το ενδεχόμενο προθεσμίας

Οι δύο 22χρονοι μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα της Πέμπτης στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, έπειτα από τη μεταγωγή τους από τις φυλακές Ναυπλίου.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν θα απολογηθούν αύριο ή αν θα ζητήσουν ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου να λάβουν γνώση των νέων στοιχείων της δικογραφίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και άλλα πρόσωπα στο «στόχαστρο»

Παρότι έχουν περάσει τρεις μήνες και πέντε ημέρες από τη δολοφονία του 68χρονου Κώστα Τομαρά και του 61χρονου Βασίλη Γιαννόπουλου και πέντε άτομα έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενα, η υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει «σκοτεινά» σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, ενώ δεν αποκλείονται νέες σημαντικές εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στόχος της Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας είναι να ρίξει «φως» σε όλα τα «σκοτεινά» σημεία αυτής της στυγερής δολοφονίας αλλά και να δώσει απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα τόσο για τα κίνητρα των δραστών αλλά και για το ποιος ήταν τελικά και ο φυσικός εκτελεστής των δυο θυμάτων.