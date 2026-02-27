Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία – Ζητούν ξεχωριστή δίκη - Real.gr

Για περισσότερες από επτά ώρες βρέθηκαν στα Δικαστήρια Καλαμάτας η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ — ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα — και ένας 30χρονος φίλος του από την ευρύτερη περιοχή.

Και οι δύο κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να επέβαιναν σε προπορευόμενο όχημα την ημέρα μετά τη διπλή δολοφονία, συνοδεύοντας το αυτοκίνητο στο οποίο ο ανιψιός μετέφερε τον 29χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, προς τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους ενώπιον της ανακρίτριας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η νεαρή γυναίκα παρέμεινε στο γραφείο για περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ ο 30χρονος απολογήθηκε περίπου δυόμισι ώρες, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ η έρευνα για τη διπλή δολοφονία συνεχίζεται από την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν η υπόθεση των δύο κατηγορουμένων να αποσπαστεί και να εκδικαστεί αυτοτελώς στο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο, αντί να εκδικαστεί μαζί με τους πέντε ήδη προφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την ίδια υπόθεση.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η δικογραφία παραμένει υπό αξιολόγηση από τις δικαστικές αρχές.