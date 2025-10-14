Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ 22χρονος - Σφίγγει ο κλοιός για τον φυσικό αυτουργό - Real.gr

Πλήρη εικόνα ακόμα και για τον δολοφόνο υπάρχει στο ελληνικό FBI, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr από την περασμένη Κυριακή οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει τα στοιχεία του.

Του Θεοδόση Πάνου

Το γεγονός αυτό και κυρίως ότι ο κλοιός έσφιγγε γύρω από τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας φαίνεται να οδήγησε τον 22χρονο, ο οποίος δεν έχει συγγενική σχέση με το θύμα συνεργό του δολοφόνου να εμφανιστεί σήμερα στη ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του. Πρόκειται για τον άνθρωπο που φαίνεται ως συνεπιβάτης στο σκούτερ του δολοφόνου έχοντας στην πλάτη μια θήκη κιθάρας. Σημειώνεται πως η σύλληψη του δολοφόνου θεωρείται υπόθεση ημερών αν όχι ωρών.

Στο κάδρο των ερευνών συνολικά έχουν μπει τέσσερα άτομα, ο συνεργός ο δολοφόνος και άλλοι δύο που γνώριζαν και ίσως βοήθησαν στη διπλή δολοφονική ενέργεια. Δεν αποκλείται ανάμεσά στους εμπλεκόμενους να βρίσκεται και συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Όσον αφορά στο κίνητρο τουλάχιστον από την πλευρά του νεαρού που παραδόθηκε σήμερα στο ανθρωποκτονιών φαίνεται να είναι ποροσωπικές διαφορές και μάλιστα με φόντο σεξουαλικές κακοποιήσεις που φέρεται να σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2022, όταν ο συνεργος του δολοφονου διέμενε στο κάμπινγκ του θύματος. Παράλληλα, σκοπός ήταν να εκβιάσουν το θύμα και να του αποσπάσουν χρηματικά ποσά με φόντο τα περιστατικά του καλοκαιριού του 22. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι σκοπός δεν ήταν η δολοφονία αλλά ο εκφοβισμός, η εκβίαση του και η απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών ως τρόπος εκδίσησης για τις προσωπικές του διαφορές.

Επίσης ο 22χρονος φαίνεται να ομολογησε και τις δυο απόπειρες σε βάρος του 68χρονου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του δικηγόρου του 22χρονου

«Ο εντολέας μου προσήλθε αυθορμήτως και αυτοβούλως σήμερα και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Είναι ένας ημεδαπός, 22 ετών, χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά. Δεν έχει καμία συγγενική σχέση και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο με την μορφή των κληρονομιών και όσα έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας. Όσα έχουν ακουστεί για περιουσιακά θέματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν συνελήφθη, παραδόθηκε. Ήταν συνεπιβάτης στην μοτοσικλέτα».

Ο 22χρονος έχει δώσει πληροφορίες για τον δράστη, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση εάν ο δράστης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, είχε κάποια συγγενική σχέση με το θύμα, είπε «καμία». «Η μόνη σχέση ήταν του εντολέα μου με το θύμα, όπου είχε προηγούμενη προσωπική, οδυνηρή σχέση», είπε ο δικηγόρος, ενώ ερωτηθείς εάν και ο οδηγός του σκούτερ είχε τραυματική εμπειρία, απάντησε «όχι».

«Κίνητρο δεν υπήρχε για να αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή», είπε και συμπλήρωσε: «Δεν πήγαν για να τον εκφοβίσουν, πήγαν για να τον εκβιάσουν να του αποσπάσουν χρήματα και προέκυψαν οι δολοφονίες. Δεν ήταν στον σχεδιασμό τους να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, ήταν να πάνε να του ζητήσουν λεφτά».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι ο εντολέας του ήταν πίσω από τις δύο προηγούμενες απόπειρες εκφοβισμού σε βάρος του επιχειρηματία. «Και τις παραδέχτηκε. Στις δύο πρώτες ήταν μόνος του», πρόσθεσε ο δικηγόρος.