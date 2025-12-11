Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Το χρονικό της σύλληψης ανιψιού και επιχειρηματία - Πώς αντέδρασαν - Real.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη τον Οκτώβριο

Οι αρχές προχώρησαν χθες στη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου θύματος και του επιχειρηματία φίλου του από την Αθήνα, ενώ η εισαγγελία εξέδωσε ένταλμα σύλληψηςς για ακόμα έναν επαγγελματία που φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ηθική αυτουργία της διπλής δολοφονίας το πρωί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταχθούν στην Καλαμάτα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Ήταν λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, όταν ένας νεαρός εισέβαλε στον χώρο του κάμπινγκ, σκότωσε με δύο σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και με άλλες τρεις τον 60χρονο επιστάτη της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει για να σωθεί. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, μοναδικός επιζών από το μακελειό. Η εκδοχή της ληστείας δεν είχε πείσει τις Αρχές οι οποίες εδώ και δύο μήνες προσπαθούν να να ξεδιπλώσουν το παζλ ενός καλοστημένου δολοφονικού σχεδίου.

Χθες, μετά από εντάλματα της ανακρίτριας, ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και κληρονόμος του αλλά και ο επιστήθιος φίλος του και επιχειρηματίας συνελήφθησαν στην Αθήνα κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στο έγκλημα.

Στην υπόθεση εμπλέκεται κι ένα τρίτο άτομο, φίλος του επιχειρηματία, για τον οποίο έχει βγει επίσης ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.

Τι οδήγησε τις Αρχές στον ανιψιό και τον φίλο του

Από την ημέρα της δολοφονίας, όπως προκύπτει από καταθέσεις και στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, ο ανιψιός φέρεται να είχε οργανώσει τη δολοφονία του θείου του για να κληρονομήσει την περιουσία του. Ο επιχειρηματίας που είχε στενή σχέση με τον ανιψιό, φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, παρέχοντας οδηγίες στους εκτελεστές.

Οι δύο νεαροί, εργαζόμενοι του επιχειρηματία που έχουν προφυλακιστεί, είχαν όπλα, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο. Το βράδυ του διπλού φονικού μπήκαν στο κάμπινγκ, εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και επέστρεψαν στην Αθήνα, χωρίς να πάρουν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κίνητρο δεν ήταν ληστεία αλλά συμβόλαιο θανάτου.

Η σύλληψη των δύο ανδρών δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με τα εντάλματα και όπως αναφέρει το STAR, υπάρχει ανατροπή στο πρόσωπο του εκτελεστή.

Για τις ανακριτικές αρχές, ο φερόμενος ως συνεργός, που αρχικά θεωρούνταν βοηθητικός ρόλος, φαίνεται πλέον –μετά από δίμηνη έρευνα– να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άντρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το σκεπτικό του εντάλματος αναφέρει πως ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας άσκησαν πίεση στον συνεργό ώστε να τελεστεί το έγκλημα. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσες συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που ήδη κρατούνται στις φυλακές.

Η αλλαγή στη διαθήκη

Τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε συντάξει χειρόγραφη διαθήκη, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων στον αγαπημένο του ανιψιό, όπως έγραφε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ξεκινούσε με την φράση «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», όπως αναφέρει το MEGA.

Τόσο ο ανιψιός όσο και η μητέρα του από την πρώτη στιγμή μετά το διπλό φονικό έπαιζαν θέατρο, δηλώνοντας συντετριμμένοι αλλά και οργισμένοι, υποστηρίζοντας πως δεν είχαν λόγους να τον σκοτώσουν, καθώς διέθεταν ήδη μεγάλη περιουσία.

Η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αρχικά έχει βρεθεί και εκείνη στο στόχαστρο των κατηγοριών καθώς την είχε αποκληρώσει από την τελευταία διαθήκη του ο 68χρονος, κατήγγειλε πως δέχτηκε απειλές μαζί με τη δικηγόρο της, καθώς από την πρώτη στιγμή πίστευε πως άτομο από την οικογένεια είναι ο δολοφόνος του θείου της.

Η στιγμή της σύλληψης

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά τη σύλληψη των δύο ανδρών για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το STAR, ήταν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών με δύο εντάλματα σύλληψης περίμεναν έξω από το σπίτι του επιχειρηματία στη Βούλα, φίλου του ανιψιού. Μόλις είδαν τον άνδρα να βγαίνει από την πολυκατοικία, τον πλησίασαν και του ανακοίνωσαν τη σύλληψη.

Αστυνομικός: Μπορείτε να μας ακολουθήσετε, υπάρχει ένταλμα σύλληψης.

Επιχειρηματίας: Μάλιστα.

Αστυνομικός: Πού βρίσκεται ο φίλος σας;

Επιχειρηματίας: Πάνω στο σπίτι μου.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι του ανιψιού. Ο 33χρονος κατέβηκε και τους ακολούθησε ψύχραιμος και αμίλητος.

Ο ανιψιός αρνείται τις κατηγορίες και σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις του, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης.

«Επιφυλάσσομαι να δω το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστώσω τι στοιχειοθετείται σε βάρος του», δήλωσε ο δικηγόρος του.