Διπλό χτύπημα του Kεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά κατά της διακίνησης ναρκωτικών - Real.gr

12:14, 10/09/2025
Διπλό χτύπημα του Kεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προχώρησαν χθες το απόγευμα στη σύλληψη δύο ημεδαπών, 23 και 31 ετών, για παραβάσεις του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», κατάσχοντας σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και συναφή αντικείμενα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην πρώτη περίπτωση, στο πλαίσιο ελέγχων στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου , εντοπίστηκε ο 23χρονος εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου να μεταφέρει σε αποσκευή του 102 γραμμάρια κοκαΐνης, 50 δισκία ecstasy και 768 γραμμάρια κάνναβης, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.

Στη δεύτερη υπόθεση, με τη συμμετοχή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.) και του ίδιου αστυνομικού σκύλου, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 31χρονου στη Δάφνη Αττικής. Βρέθηκαν 684 γραμμάρια κάνναβης, 11,1 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου, μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 970 ευρώ. Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται σε 16.000 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ναρκωτικές ουσίες και τα κατασχεθέντα αντικείμενα παραδόθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση.

