Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απολογούνται οι δύο 22χρονοι την Κυριακή - Στο μικροσκόπιο το τηλεφώνημα μετά το έγκλημα - Real.gr

Σε τηλεφωνήματα που έγιναν λίγη ώρα μετά το έγκλημα στην Φοινικούντα εστιάζουν την προσοχή τους οι Αρχές. Την Κυριακή οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια.

Οι δύο 22χρονοι οδηγούνται την Κυριακή το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Ο ένας φερόμενος ως εκτελεστής και ο άλλος φερόμενος ως συνεργός. «Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι δέχτηκε επίθεση και αμύνθηκε», κατέθεσε ο 22χρονος φερόμενος συνεργός. «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Εγώ πήγα για τα λεφτά. Εκείνος άρχισε να πυροβολεί… Εγώ δεν ήμουν καν μπροστά», κατέθεσε ο φερόμενος εκτελεστής. Ο φερόμενος ως εκτελεστής, μετά το μακελειό, φεύγει ψύχραιμα με το λευκό σκούτερ. Ο άλλος ισχυρίζεται πως έπεσε στη θάλασσα και κολύμπησε ως την Καλαμάτα.

Μαραθώνιες καταθέσεις του ανιψιού και της φίλης του