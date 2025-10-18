Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απολογούνται οι δύο 22χρονοι την Κυριακή - Στο μικροσκόπιο το τηλεφώνημα μετά το έγκλημα - Real.gr

Οι δύο 22χρονοι οδηγούνται την Κυριακή το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.
Ο ένας φερόμενος ως εκτελεστής και ο άλλος φερόμενος ως συνεργός.
«Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι δέχτηκε επίθεση και αμύνθηκε», κατέθεσε ο 22χρονος φερόμενος συνεργός.
«Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Εγώ πήγα για τα λεφτά. Εκείνος άρχισε να πυροβολεί… Εγώ δεν ήμουν καν μπροστά», κατέθεσε ο φερόμενος εκτελεστής.
Ο φερόμενος ως εκτελεστής, μετά το μακελειό, φεύγει ψύχραιμα με το λευκό σκούτερ. Ο άλλος ισχυρίζεται πως έπεσε στη θάλασσα και κολύμπησε ως την Καλαμάτα.
Μαραθώνιες καταθέσεις του ανιψιού και της φίλης του
Έξι ώρες και τριάντα λεπτά. Τόσο διήρκησαν οι καταθέσεις του ανιψιού του 68χρονου θύματος και της συντρόφου του.
Ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού, ο άνθρωπος που είδε τα πάντα και γλίτωσε από τύχη, κάθισε απέναντι από την ανακρίτρια και απάντησε σε κάθε ερώτηση. Το ίδιο έκανε και η σύντροφος του νεαρού, η οποία αποχώρησε από τη ρεσεψιόν 6 λεπτά πριν ο πιστολέρο σκορπίσει το θάνατο.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, όμως, έδωσε η ανακρίτρια σε ένα τηλεφώνημα – μυστήριο. Ένα τηλεφώνημα που έγινε λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, από το κινητό της συντρόφου του ανιψιού προς τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού.
Η ανακρίτρια στάθηκε σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Το Σάββατο, ο εργοδότης του 22χρονου φερόμενου συνεργού κατέθεσε στις Αρχές.
Έχει ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου
Στην υπόθεση του διπλού φονικού έχει ήδη ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.
Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή διαδικασία. Κάθε βήμα χρειάζεται χρόνο, καθώς οι εταιρείες πρέπει να παραδώσουν τις κλήσεις, τα μηνύματα και τα δεδομένα που μπορεί να ρίξουν φως στις σχέσεις και στις κινήσεις των εμπλεκόμενων.
Μόνο τότε, όπως λένε οι αξιωματικοί, θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν οι σκιές γύρω από το έγκλημα.
Όπως αναφέρει το MEGA, σύμφωνα με την πρώτη εξέταση στα ρούχα του φερόμενου εκτελεστή διαπιστώνεται πως δεν έχει βρεθεί πυρίτιδα, κάτι που σημαίνει πως είτε δεν είναι αυτός που πυροβόλησε, είτε είχε φροντίσει να πλύνει τα ρούχα του.
Όσον αφορά τον φερόμενο συνεργό τα δικά του ρούχα και το κινητό του τηλέφωνο δεν έχουν βρεθεί. Παράλληλα, αποκαλύπτεται πως οι δύο φερόμενοι δράστες είχαν επικοινωνία μία μέρα μετά το φονικό, παρά το γεγονός ότι ο 22χρονος έχει πει πως πέταξε το κινητό του στον υπόνομο.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 22χρονος φερόμενος συνεργός να μην έφυγε από το κάμπινγκ αλλά να παρέμεινε στο σημείο, και ενδεχομένως να τον βοήθησε κάποιος να κρυφτεί.