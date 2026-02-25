Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού του 68χρονου και σε έναν φίλο του - Real.gr

Νέες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει και η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA, σχετικά με την διπλή δολοφονία, εκτός από τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ήδη διώξεις, πλέον στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει και η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς της ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

Με την ίδια κατηγορία διώκεται και φίλος του ανιψιού και εργοδότης των δύο 22χρονων φερόμενων φυσικών αυτουργών του φονικού, οι οποίοι επίσης είναι προφυλακιστέοι. Εργοδότης και σύντροφος αναμένεται να απολογηθούν μεθαύριο Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται πως οι συγκεκριμένοι δύο κατηγορούμενοι ήταν στο αυτοκίνητο πίσω από το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος πήγαινε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφτεί τη μητέρα του, ενώ φέρεται να μετέφερε στα ΚΤΕΛ της πόλης, τον έναν 22χρονο που δολοφόνησε τα θύματα.

Η σύντροφος μάλιστα, ήταν εντός του κάμπινγκ την στιγμή που σημειώθηκε το διπλό έγκλημα, ενώ ήταν εκείνη που τηλεφώνησε πρώτα στον φίλο του συντρόφου της και εργοδότη των 22χρονων – κατόπιν εντολής του ανιψιού – πριν κληθεί η αστυνομία.

Αμφότεροι απολογούνται την Παρασκευή.