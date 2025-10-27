Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ερχονται τέσσερις νέες διώξεις - Real.gr

Τα πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών για τον σχεδιασμό του εγκλήματος.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Kαταιγιστικές αναμένονται οι εξελίξεις για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας με την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης, καθώς οι ανακριτικές Αρχές παραλαμβάνουν τα πρώτα αποτελέσματα από τις αναλύσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών επτά κινητών τηλεφώνων. Η άρση του απορρήτου συνδυάζεται με την ανάλυση υλικού από δεκάδες κάμερες που «δένουν» τις κινήσεις των υπόπτων, παρά το γεγονός ότι από τα ευρήματα απουσιάζουν μέχρι στιγμής το όπλο του εγκλήματος, το σκούτερ διαφυγής, η θήκη κιθάρας όπου βρισκόταν η ξανθιά περούκα και το περίστροφο, αλλά και το πακιστανικό κινητό ενός εκ των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί.

Στο κάδρο των ερευνών έχουν «κλειδώσει» οι κινήσεις και οι επαφές του 33χρονου ανιψιού που κληρονομεί το 95% της περιουσίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με τις πληροφορίες να τον θεωρούν ύποπτο για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία. Τα υπόλοιπα πρόσωπα προέρχονται από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, ενώ συμπεριλαμβάνεται και άτομο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκτός Φοινικούντας. Πρόκειται για τέσσερα πρόσωπα που έχουν πέσει σε σωρεία αντιφάσεων στις καταθέσεις τους, ενώ οι τηλεφωνικές επαφές και οι κινήσεις τους αποκαλύπτουν ότι έπαιξαν ρόλο στην υπόθεση. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου διαπιστώνεται ότι το μοιραίο βράδυ υπήρξε αυξημένη δραστηριότητα στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που καλύπτουν το κάμπινγκ. Παράλληλα, ο 33χρονος ανιψιός, που ήταν παρών στη δολοφονία, δεν έκανε το πρώτο τηλεφώνημά του ούτε στο ΕΚΑΒ ούτε στην ΕΛ.ΑΣ., αλλά σε έναν φίλο του επιχειρηματία των Αθηνών που τότε βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, μέσω του κινητού της φίλης του. Να σημειωθεί πως στο κατάστημα του επιχειρηματία στο Κολωνάκι, πριν από τρία χρόνια, ο ανιψιός είχε γνωριστεί με τον 22χρονο συλληφθέντα, τον οποίο και κάλεσε για διακοπές στο κάμπινγκ, εκεί όπου ο νεαρός υποστηρίζει ότι ο 68χρονος τον κακοποίησε σεξουαλικά.

«Θειούλης»

Στην κατάθεσή του ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι «τον 68χρονο θείο του 33χρονου δεν τον είχα συναντήσει, μόνο μέσω φωτογραφιών και βίντεο τον είχα δει. Ηξερα ότι ο θείος έχει άλλες προτιμήσεις και ότι έκανε άσεμνα σχόλια σε νεαρά αγόρια. Από περιγραφές τον θεωρούσα σκουπίδι, γιατί όλα αυτά ήταν αντίθετα με τις δικές μου αντιλήψεις». Μόνο που όταν εξετάστηκε το κινητό του, διαπιστώθηκε ότι τον είχε καταχωρίσει με το όνομα «θειούλης»… Οι αντιφάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, όπως και η απόπειρα του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού να πείσει τις Αρχές πως μετά το διπλό φονικό περπάτησε και κολύμπησε 62 χλμ. από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα. Ομως, κάμερα τον «συνέλαβε» τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, 40 λεπτά πριν πάρει το ΚΤΕΛ για Αθήνα και συγκεκριμένα στις 18:48.43, να περπατά αμέριμνος καπνίζοντας και πίνοντας καφέ.

Ακόμη, την ημέρα της δολοφονίας είχε καταγραφεί ως συνοδός στο σκούτερ που φέρεται να οδηγούσε ο άλλος 22χρονος συλληφθείς. Τότε, φορούσε λευκή βερμούδα, γαλάζιο πουκάμισο, μαύρο μπουφάν μηχανής και είχε στην πλάτη του θήκη κιθάρας. Ομως λίγες ώρες μετά το φονικό εμφανίζεται στο ΚΤΕΛ με εντελώς διαφορετική περιβολή. Ο τρόπος με τον οποίο διέφυγε από το κάμπινγκ θεωρείται κομβικό σημείο στην έρευνα των αστυνομικών που προσπαθούν να ανακαλύψουν το γυναικείο πρόσωπο που πιθανόν τον φυγάδευσε, του έδωσε ρούχα και χρήματα και τον μετέφερε στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες αμέσως μετά τη δολοφονία χώρισαν σε σημείο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του ανιψιού του 68χρονου θύματος, χαράσσοντας διαφορετικούς προορισμούς, με τον 22χρονο φερόμενο ως δολοφόνο να οδηγεί το σκούτερ σε επαρχιακούς δρόμους μέχρι να φτάσει ξημερώματα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Να σημειωθεί ότι στα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας, ενώ στα ρούχα του συνεργού του δεν μπορεί να γίνει ανάλυση, αφού τα εξαφάνισε… Και οι δύο, που έχουν προφυλακιστεί στις φυλακές Ναυπλίου, ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι συναντήθηκαν για καφέ στην Αθήνα δύο φορές, δύο ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του.