Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Μια αποκάλυψη που φωτίζει τα μυστικά του κάμπινγκ - Real.gr

Η πληροφορία για μια γυναίκα που βοήθησε στη διαφυγή του φερόμενου ως ηθικού αυτουργού. Τι αναφέρεται στην πρώτη διαθήκη του 68χρονου επιχειρηματία και ποιος είναι ο ρόλος δύο στενών συγγενών του.

Των Ν. ΔΗΜΑΡΑ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ανατροπές και συγκλονιστικές αποκαλύψεις προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα. Οι Αρχές διερευνούν ακόμα και το ενδεχόμενο ύπαρξης «πληρωμένου συμβολαίου», με αστυνομικές πηγές να κάνουν λόγο για επικείμενες διώξεις και σε δύο άλλα πρόσωπα για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, ενώ εξετάζεται προσεκτικά και ο ρόλος μιας νεαρής κοπέλας με συχνή παρουσία στο κάμπινγκ. Οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών εκφράζουν τη βεβαιότητα πως «έπεσε σύνθημα» μέσω τηλεφώνου από τρίτο πρόσωπο για την επιχείρηση δολοφονίας, ενώ δεν έχουν πειστεί ότι ο 22χρονος δολοφόνος εισήλθε στο κάμπινγκ για να εκβιάσει και να αποσπάσει χρήματα, αλλά ήταν αποφασισμένος να εκτελέσει τον 68χρονο και τον επιστάτη και στενό του φίλο. Ισως η αναπαράσταση που αναμένεται να γίνει κατά τις επόμενες ημέρες, ύστερα από αίτημα που κατέθεσε μέσω του δικηγόρου της η αδελφή του 68χρονου, να δώσει απαντήσεις.

Το ενδεχόμενο ληστείας έχει αποκλειστεί, αφού στο ταμείο της ρεσεψιόν του 68χρονου βρέθηκαν 1.580 ευρώ, ενώ ο επίσης δολοφονηθείς επιστάτης είχε στην τσέπη του 505 ευρώ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μια πληροφορία που θέλει τον φερόμενο ως ηθικό αυτουργό, τον 22χρονο Χ.Τ., μετά το έγκλημα να απομακρύνεται επί ένα χιλιόμετρο με το λευκό σκούτερ Honda SH, να κατεβαίνει από το δίκυκλο και να αναχωρεί με λευκό Ι.Χ. που οδηγούσε νεαρή γυναίκα. Πρόκειται για άτομο που συνδέεται με πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του 68χρονου. Να σημειωθεί πως κατά τη σύνταξη της νέας διαθήκης του 68χρονου, τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του σε συμβολαιογράφο της Πύλου, ο ένας εκ των δύο μαρτύρων ήταν γυναίκα… Αν επαληθευθεί το ενδεχόμενο της μεταφοράς του 22χρονου Χ.Τ. από τη γυναίκα με το λευκό Ι.Χ., τότε καταρρίπτεται η ομολογία του, στην οποία τόνιζε ότι κολυμπώντας και περπατώντας έφθασε μέχρι την Καλαμάτα, από όπου πήρε το ΚΤΕΛ για Αθήνα.

Η απόσταση Φοινικούντα – Καλαμάτα είναι 62 χλμ., όμως πράγματι τον καταγράφει κάμερα στις 7:30 το πρωί στα ΚΤΕΛ. Αντίθετα, ο φερόμενος ως δολοφόνος, 22χρονος Ι.Μ., έφθασε οδηγώντας από επαρχιακούς δρόμους στις 3:30 τα ξημερώματα στο σπίτι του στην Καλλιθέα, έκρυψε το σκούτερ, αλλά δεν εξαφάνισε ούτε το κινητό ούτε το κράνος και τα ρούχα του. «Δεν είχα όπλο εγώ, δεν πυροβόλησα. Δεν σκότωσα. Δεν είχα λόγο να τους σκοτώσω, πήγα μόνο για τα λεφτά. Ο 22χρονος συνεπιβάτης μου τους δολοφόνησε…», αρκέστηκε να πει στους αστυνομικούς, τηρώντας στάση σιωπής πριν από την απολογία του.

Ανακρίβειες

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν διαπιστωθεί όχι μόνο ανακρίβειες και θολά σημεία από τις καταθέσεις των δύο 22χρονων συλληφθέντων, αλλά και από άλλα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. «Στη Φοινικούντα πήγα για τα χρήματα του εκβιασμού. Εγώ περίμενα στο μηχανάκι. Ο Χ.Τ. μού είπε ότι πάει να τηλεφωνήσει σε κάποιον. Δεν ξέρω αν πήρε τηλέφωνο και ποιον. Μετά έγινε ό,τι έγινε», ανέφερε στους αστυνομικούς ο 22χρονος Ι.Μ. Πράγματι, αυτή η επικοινωνία αποτυπώνεται στα ευρήματα των Αρχών, όπου κατά το επίμαχο διάστημα εμπλέκονται τα δύο άλλα πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η πρώτη κλήση του 22χρονου Χ.Τ. από το «πακιστανικό» κινητό του έγινε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο μετά το διπλό φονικό επικοινώνησε με συγγενικό πρόσωπο του δολοφονηθέντος το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ. Από την πλευρά του ο Χ.Τ. επιμένει πως «ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε τα δύο θύματα με το περίστροφο, φορώντας ξανθιά περούκα». Να σημειωθεί ότι σε ανάλυση στο κινητό του φερόμενου ως δολοφόνου Ι.Μ. που είχε στο σπίτι του στην Καλλιθέα βρέθηκε selfie που οι δυο τους είχαν βγάλει πριν από τη δολοφονία σε κοντινή απόσταση από το κάμπινγκ. Αλλωστε, οι δυο τους είχαν φτάσει με το σκούτερ από την Αθήνα την προηγούμενη ημέρα και διέμειναν σε Airbnb της Καλαμάτας.

Η ασέλγεια

Κατά την απολογία του, ο Χ.Τ. περιέγραψε τη γνωριμία του με τον ανιψιό του θύματος αλλά και με τον 68χρονο. Οπως είπε, γνώρισε τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στο μαγαζί όπου ο ίδιος εργαζόταν ως σερβιτόρος, στο Κολωνάκι. Τότε ο 33χρονος ανιψιός τού πρότεινε «αν σε φέρει ο δρόμος σου στη Μεσσηνία, έχω ένα κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Μπορείς να έρθεις, θα σε φιλοξενήσω δωρεάν». «Τυπική γνωριμία η οποία είχε λάβει χώρα περίπου πριν από τρία χρόνια. Δεν είχαν καμία σχέση», είπε από την πλευρά του ο Ιωάννης Βέρρας, δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού, ο οποίος ήταν παρών στη σκηνή της δολοφονίας και, μάλιστα, γλίτωσε από τα πυρά του δράστη.

Πράγματι, το καλοκαίρι του 2022 ο 19χρονος τότε Χ.Τ. πήγε στη Φοινικούντα και διέμεινε στο κάμπινγκ όπου γνωρίστηκε και με τον ιδιοκτήτη. «Μου επιτέθηκε σεξουαλικά, ήρθαμε σε επαφή, παρά την αντίδρασή μου, και τότε εκείνος έβγαλε και μου πέταξε 400 ευρώ. “Πάρε αυτά και να μη μιλήσεις. Ποιον θα πιστέψουν, εσένα που είσαι 18 χρόνων ή εμένα που είμαι 50 χρόνια εδώ;”, μου είπε. Ετσι τότε δεν μίλησα. Αυτό με έριξε στα ναρκωτικά για να το ξεπεράσω», ισχυρίστηκε στην απολογία του. Τρία χρόνια αργότερα, όταν ανέφερε στον Ελληνοβρετανό φίλο του Ι.Μ. τα όσα υπέστη και ότι είχε πάει άλλες δύο φορές να εκβιάσει τον 68χρονο για να του πάρει χρήματα, ο Ι.Μ. του είπε: «Τι λες, ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Ο 17χρονος

Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη και τελική διαθήκη που συνέταξε ο 68χρονος, μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, κρύβουν πολλά μυστικά και ενδέχεται να συνδέονται με τις κινήσεις, τις απειλές και τις επιθέσεις που πραγματοποίησε εναντίον του 68χρονου ο 22χρονος Χ.Τ. Ο 68χρονος είχε δύο αδελφούς που έχουν αποβιώσει και μία αδελφή. Ο 33χρονος ανιψιός ήταν γιος του ενός αδελφού του, ενώ ο άλλος δεν είχε παιδιά. Η αδελφή του έχει έναν εγγονό 17 ετών, που θα παίξει κομβικό ρόλο στην όλη υπόθεση. Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του «ΑΜΜΟΣ» είχε δεχθεί δύο επιθέσεις από άγνωστο τον περασμένο Ιούλιο και στις 7 Σεπτεμβρίου και για τον λόγο αυτό επέλεξε για προστασία να μείνει στο κάμπινγκ μαζί με τον 61χρονο επιστάτη, με τον οποίον συνδεόταν επί πολλά χρόνια με στενή σχέση. Οπως παραδέχθηκε στην απολογία του ο Χ.Τ., ήταν αυτός που είχε πραγματοποιήσει τις επιθέσεις εναντίον του 68χρονου φορώντας κουκούλα και πυροβολώντας τον με αεροβόλο στις 7 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την επίθεση ο 68χρονος δεν την ανέφερε στην Αστυνομία, παρά μόνο τρεις ημέρες αργότερα, όταν ο 22χρονος επιχείρησε νέα απόπειρα και συγκεκριμένα να τον καταδιώξει με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος, γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα τους αστυνομικούς. Για την επίθεση αυτή οι δυο τους θεωρούσαν ως ύποπτο τον 17χρονο ανιψιό του θύματος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σε αυτό το συμπέρασμα να τον προέτρεψε και ο 33χρονος, μετέπειτα κύριος κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του 68χρονου… Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη δεύτερη διαθήκη ο 68χρονος εξαίρεσε τη μητέρα του 17χρονου, καθώς και ένα πρόσωπο αλβανικής καταγωγής με το οποίο είχε στενή σχέση, προβλέποντας ωστόσο πως σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης από τον 33χρονο ανιψιό, εκείνη θα ελάμβανε το ποσό των 100.000 ευρώ. Την Παρασκευή, ο 33χρονος ανιψιός μαζί με τη σύντροφό του έδωσε πολύωρη συμπληρωματική κατάθεση καθώς είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας. Κατάθεση όμως κλήθηκε να δώσει και η μητέρα του 17χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ερευνα σε επτά κινητά τηλέφωνα

Νέα στοιχεία και για άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο διπλό φονικό της Φοινικούντας εκτιμούν οι ερευνητές του ελληνικού FBI ότι θα προκύψουν από την άρση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στοιχεία αναζητούνται σε συνολικά επτά αριθμούς κινητών τηλεφώνων που την ημέρα του εγκλήματος ενεργοποίησαν κεραίες κινητής τηλεφωνίας στη Φοινικούντα, αλλά ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Με τον τρόπο αυτό οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί να αποκαλυφθούν ακόμα και κινήσεις φυγάδευσης του ενός εκ των δραστών από το σημείο της δολοφονίας και ποιοι ενδεχομένως τον βοήθησαν.

Οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. δίνουν μεγάλη σημασία σε δύο τηλεφωνήματα που έγιναν αμέσως μετά τη δολοφονία. Συγκεκριμένα, η μια κλήση φέρεται να έγινε από το «πακιστανικό» κινητό που είχε στην κατοχή του ο 22χρονος νεαρός που παραδόθηκε στις Αρχές. Η κλήση αυτή έγινε λίγα λεπτά μετά το διπλό φονικό και ενώ ο 22χρονος είχε κατέβει από το σκούτερ και ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας συνέχισε την πορεία του προς την Αθήνα. Η επίμαχη κλήση ενεργοποίησε κεραία κινητής τηλεφωνίας στο Κολωνάκι. Εν συνεχεία, η κεραία του Κολωνακίου ενεργοποιεί κινητό τηλέφωνο που εκείνη την ώρα κρατούσε κάποιος άλλος που βρισκόταν στη Φοινικούντα. Μισή ώρα μετά το έγκλημα, άλλο κινητό τηλέφωνο που ανήκει σε φίλη συγγενικού προσώπου του 68χρονου θύματος ενεργοποιεί την ίδια κεραία στο Κολωνάκι.

Η «σύμπτωση» στην οποία δίνουν σημασία οι αστυνομικοί είναι ότι στην περιοχή που καλύπτει η συγκεκριμένη κεραία βρίσκεται και η καφετέρια όπου το 2022 εργαζόταν ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός. Στο μικροσκόπιο, όμως, των Αρχών έχει μπει και μια αλληλουχία κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη δολοφονία και μάλιστα λίγα λεπτά πριν από τη διάπραξη του φονικού. Με το «πακιστανικό» κινητό ο 22χρονος πραγματοποιεί κλήση έξω ακριβώς από το κάμπινγκ προς άλλο κινητό που ενεργοποιεί κεραία στην ίδια περιοχή. Στη συνέχεια το δεύτερο κινητό, αυτό που δέχθηκε την πρώτη κλήση επικοινωνεί με κινητό που είναι κοντά, αν όχι μέσα στο κάμπινγκ. Αυτά τα δύο τηλεφωνήματα θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης και οι αστυνομικοί περιμένουν να δουν αριθμούς και κατόχους κινητών από την άρση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, ώστε να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος της έρευνας.