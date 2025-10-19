Φοινικούντα: Μαραθώνια η απολογία του φερόμενου εκτελεστή - Τι είπε στην ανακρίτρια - Real.gr

Μετά από μια μαραθώνια απολογία που διήρκεσε περίπου 5,5 ώρες, ολοκληρώθηκε στις 19:30 το βράδυ, ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας η διαδικασία απολογίας του 22χρονου Ελληνοβρετανού, ο οποίος κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής ανθρωποκτονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο έγκλημα – επιμένει πως δεν γνωρίζει από όπλα, δεν κατέχει όπλα, δεν έχει πυροβολήσει ποτέ, και πως τη μοιραία νύχτα βρισκόταν έξω από το κάμπινγκ στο σκούτερ.

Η διαδικασία της ανάκρισης πήγε κατά δύο ώρες πίσω, καθώς οι συνήγοροι του 22χρονου ζήτησαν χρόνο προκειμένου να διαβάσουν τις καταθέσεις των ανθρώπων που πέρασαν το κατώφλι της ανακρίτριας τις προηγούμενες ημέρες.

Πριν από λίγο έφθασε στα δικαστήρια και ο δεύτερος 22χρονος, ο συνεπιβάτης του σκούτερ, για να δώσει κι εκείνος τη δική του εκδοχή.

Όλα δείχνουν ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ.

Ο συνήγορός του φερόμενου ως ηθικού αυτουργού, Δημήτρης Γκαβέλας, προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για «διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας» και υπογραμμίζοντας ότι ο πελάτης του δεν είναι ο φυσικός αυτουργός.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι στη σκηνή του εγκλήματος εισήλθε ο συγκατηγορούμενός του, ενώ ο αυτόπτης ή ο υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας «αναγνώρισε λάθος άτομο».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Γκαβέλα είναι η ακόλουθη:

«Μέχρι τώρα είχαμε την απολογία του πελάτη μου, 5,5 ώρες — μια πράγματι μαραθώνια απολογία. Συνηθίζεται αυτό, αλλά αυτή τη φορά ήταν όντως μια μαραθώνια διαδικασία. Υπήρξε διεισδυτική ματιά από την ανακρίτρια, οφείλω να το ομολογήσω.

Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει, σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Η ανάκριση έχει ακόμη αρκετή πορεία μπροστά της. Όπως είχαμε διαβλέψει από την αρχή, ο εντολέας μου υποστηρίζει αυτό που έχει πει εξαρχής: ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενός του είναι εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι τον αναγνώρισε ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας ή υποτιθέμενος αυτόπτης μάρτυρας, ο εντολέας μου υποστηρίζει πως η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη. Μαζί με τους συνεργάτες μου, έχουμε ενδελεχώς εξετάσει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου αυτόπτη μάρτυρα και εντοπίσαμε καταφανέστατες ανακρίβειες. Ο εντολέας μου δεν έφερε όπλο, ούτε πυροβόλησε ο ίδιος. Βρισκόταν έξω, στη μηχανή. Δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα — ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από τη δημοσιογραφική έρευνα ούτε από την προανακριτική διαδικασία μέχρι στιγμής. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα προκειμένου να συνδράμει τον φυσικό αυτουργό σε μία πράξη εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Δεν γνώριζε τι περιείχε η θήκη της κιθάρας, ούτε προκύπτει ότι την κιθάρα την είχε στην κατοχή του ο ίδιος. Τονίζω επίσης ότι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν είχε βρεθεί ποτέ ξανά στο συγκεκριμένο σημείο της Φοινικούντας.

Δεν είχε δει ποτέ τα θύματα και δεν τα γνώριζε. Η ανάκριση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια· τώρα μόλις ξεκίνησε. Έχουμε, λοιπόν, αρκετή πορεία μπροστά μας… Επαναλαμβάνω ότι ο εντολέας μου επιθυμεί να αποδειχθεί η αλήθεια μέσα από τη δικαστική διαδικασία. Από αυτό το βήμα, εκφράζουμε επίσης τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων.

Στις 19:40 πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων προκειμένου να απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος που παραδόθηκε και ισχυρίζεται ότι ήταν συνεργός.»