Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα στοιχεία «κλειδιά» που ερευνούν οι Αρχές - Το σκούτερ, το κινητό και το τρίτο πρόσωπο - Real.gr

Τα κομμάτια που λείπουν από το παζλ και τα οποία είναι δυνατόν να δώσουν την εικόνα και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στο διπλό φονικό της Φοινικούντας αναζητούν οι ερευνητές του Τμήματος ανθρωποκτονιών.

του Θεοδόση Πάνου

Το ένα κομμάτι είναι το σκούτερ, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα ανήκει σε άλλο πρόσωπο, από το οποίο το δανείστηκαν χωρίς το ίδιο να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν οι δύο 22χρονοι. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο και δεύτερης μηχανής, την οποία χρησιμοποίησε ο 22χρονος που παραδόθηκε πρώτος, ο φερόμενος ως συνεργός, προκειμένου να διαφύγει από το σημείο.

Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι που λείπει είναι το κινητό τηλέφωνο του φερόμενου ως συνεργού, από το οποίο φέρεται να έχει γίνει το επίμαχο τηλεφώνημα έξω από το κάμπινγκ, λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη.

Οπως είπε ο ίδιος ο 22χρονος στους αστυνομικούς, μόλις κατάλαβε ότι ο φίλος είχε δολοφονήσει τους δύο άνδρες από τον φόβο του το πέταξε σε έναν υπόνομο, λέγοντας πάντως στους αστυνομικούς ότι «δεν θυμάται πού».

Το τρίτο κομμάτι του παζλ είναι το όπλο της δολοφονίας το οποίο επίσης δεν έχει βρεθεί, και για το οποίο υποστηρίζουν πως το πέταξαν σε ένα σημείο που επίσης δεν θυμούνται πού.

Περίπου προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να φτάσει στο Ανθρωποκτονιών ο κατάλογος με την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Εκεί θα φανεί με σαφήνεια τα πρόσωπα τα οποία επικοινώνησαν λίγο πριν τη δολοφονία με τον φερόμενο ως συνεργό.

Οι δύο 22χρονοι αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή στον Εισαγγελέα, με τον 22χρονο που φέρεται να κρατούσε το όπλο να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη δολοφονία των δύο ανδρών.